MasterChef rompe la receta tradicional con un reality 24/7 en Disney+

LA FRANQUICIA culinaria más exitosa de la televisión mexicana inicia una nueva era con la transmisión permanente y una experiencia inmersiva. TV Azteca apuesta por un formato inédito a nivel mundial.

A partir del próximo 17 de mayo, MasterChef estrenará en México una edición revolucionaria que transformará por completo la experiencia de los realities culinarios: una transmisión 24 horas, siete días a la semana, disponible exclusivamente en Disney+, mientras las galas tradicionales continuarán por la señal de Azteca Uno en horario estelar.

Ésta será la primera vez que una versión de MasterChef tenga cobertura permanente en tiempo real, permitiendo al público seguir cada movimiento de los participantes dentro y fuera de la cocina. La intención es convertir a la audiencia en parte de la competencia todo el tiempo.

El Dato: Masterchef es el formato que más genera dinero a nivel mundial en términos de integraciones y publicidad, según dijo Endemol Shine Boomdog.

“Este exitoso formato cambia a un 24/7, en vivo, lo cual se convertirá en una experiencia inmersiva”, expresó Adrián Ortega, director general de Contenidos de TV Azteca. “Estoy emocionado de trabajar en TV Azteca porque tengo la libertad de poder crear y conceptualizar cosas a partir de la visión de Benjamín Salinas”, afirmó el ejecutivo.

La nueva dinámica permitirá que el público observe no sólo los retos culinarios, sino también la convivencia diaria entre los concursantes, las estrategias, las tensiones, las clases con chefs mentores y el proceso completo de formación dentro de la competencia.

Para Disney+, el proyecto representa un importante reto tecnológico. Luis Arvizu, directivo de Disney México, explicó a La Razón, que la plataforma tuvo que adaptar capacidades especiales para sostener una transmisión en tiempo real de manera continua.

“Es la primera vez que se hace en este formato en todo el mundo. Creo que el 24/7 les va a dar una experiencia más inmersiva a todas las audiencias. Es un reality que tiene un propósito, en donde sí se sabe para qué la gente se junta. Es un concurso para buscar quién es el mejor chef”, afirmó.

11 temporadas ha realizado TV Azteca del reality show

Arvizu también explicó que el desarrollo requirió colaboración entre distintos equipos internacionales debido a la complejidad técnica de mantener una señal permanente para millones de usuarios.

“Las plataformas normalmente nacen para contenido bajo demanda, donde uno decide cuándo verlo. Ahora estamos hablando de algo que sucede en tiempo real y se tiene que tener la capacidad técnica para mostrarlo mientras va pasando”, comentó.

Además, Arvizu adelantó que Disney+ seguirá apostando por producciones hechas específicamente para el mercado mexicano. “Antes muchas producciones estaban enfocadas a Latinoamérica en general. Ahora estamos buscando proyectos relevantes de ficción y realitys específicamente para México”, aseguró.

La temporada mantendrá a Claudia Lizaldi como conductora principal y contará nuevamente con los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena como jueces titulares. Además, participarán chefs invitados y mentores especializados que acompañarán el crecimiento culinario de los concursantes.