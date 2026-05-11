Megadeth, una épica y salvaje despedida en la CDMX

“Creamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y la forma de tocarla, y transformamos el mundo”, dijo Dave Mustaine cuando anunció su retiro y el de Megadeth después de 40 años de carrera. Ayer, en la Arena Ciudad de México, la banda demostró por qué está entre las más relevantes del thrash metal.

Con un recinto lleno en su totalidad, la agrupación comenzó su gira de despedida This Was Our Life Tour en la capital del país con el potente riff del éxito “Tipping Point”, que enseguida incendió la arena y provocó los primeros gritos y que las cabelleras metaleras comenzaran a moverse al ritmo de la música.

El Dato: EL GRUPO ha lanzado 16 álbumes de estudio y tres EP, además de vender 38 millones de copias en todo el mundo.

En el concierto había fans de diversas generaciones y, en pleno 10 de mayo, dos madres fueron con sus hijos, de 15 y 13 años. No se conocían, pero entablaron una breve conversación que terminó con un “que disfrute mucho el concierto. Es el último y todavía mi hijo va a saber qué es la banda Megadeth en vivo”.

Por tal motivo, el espectáculo tenía mucho de nostalgia, pero también demasiada energía al saber que Dave Mustaine ha decidido retirarse de los escenarios. Había que despedirlo en grande y dejando también todo en la pista, como él lo hacía en la tarima.

Los gritos de “Megadeth, Megadeth, Megadeth” se escucharon en más de una ocasión y “Hangar 18” dio paso a los primeros slams de la noche. Fue la canción ideal para que Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren dieran una cátedra musical, mientras sus fans también entonaban el coro. Fue una interpretación salvaje y cargada de adrenalina.

En las primeras filas de la pista también había quienes portaban la máscara de la mascota de la agrupación, Vic Rattlehead, diseñada por el fundador y vocalista desde los inicios de la banda.

En el show también se escuchó “Sweating Bullets”, con la que la batería sonó con energía. Los gritos y puños en alto aderezaron este tema. “Tocan bien chingón”, le decía un fan a su amigo.

Si bien el setlist también incluyó “Dread and the Fugitive Mind”, “Wake Up Dead” e “In My Darkest Hour”, el vocalista rindió un homenaje a Metallica, la banda que integró antes de formar Megadeth, así que tocó “Ride the Lightning”, del último álbum de estudio que lanzó la agrupación este año.

“Sentí que era correcto hacer una versión de una canción que había escrito antes con Metallica, y dejar mi ADN en ella”, ha dicho Dave Mustaine sobre el tema que aparece en el disco titulado Megadeth.

Otro de los momentos más emotivos fue cuando el vocalista agradeció a sus fans y pidió un aplauso, y todos atendieron la solicitud emocionados.

En el show también hubo espacio para la potente “Symphony of Destruction”, además de los temas: “Tornado of Souls” y “Mechanix”.

Y claro, tampoco faltó la mascota Vic Rattlehead, que apareció enfundada en un traje negro, la cual provocó una de las mayores ovaciones por los asistentes en la arena.

No cabe duda con este concierto de que Daves se despide en su mejor momento y antes de que la artritis y entumecimiento en los dedos que padece le impidan tocar esos salvajes riffs de guitarra. El momento decisivo para constatarlo fue cuando los fanáticos le gritaron con entusiasmo: “Oe, oe, oe, Mustaine, Mustaine” y él respondió con un “I Love You”.

Aunque el fundador de Megadeth ha sabido renacer desde las “cenizas”, como cuando superó el cáncer que padeció o al recuperar la movilidad de su mano izquierda y aprendió a tocar la guitarra de nuevo, esta vez sabe que es mejor decir adiós con la energía que derrochó esta noche.