¿Quién era Bianca Gambino? Biografía, edad, familia, Instagram...

Bianca Gambino, una de las periodistas más conocidas de la televisión en Bogotá, falleció este 10 de mayo a los 52 años, tras luchar contra una dura enfermedad.

Amigos, familia, colegas y usuarios de Internet lamentaron su fallecimiento y recordaron su trayectoria en la televisión y algunos de los momentos más icónicos, además de que también se interesaron en su vida personal para conocer a su esposo e hija.

¿Quién era Bianca Gambino?

Bianca Gambino nació en 1974 y tuvo una larga trayectoria en el periodismo. Estudió la carrera en la Universidad de La Sabana, ubicada en Bogotá, Colombia.

Además, también estudió locución en el Colegio Superior de Telecomunicaciones y realizó su maestría en la Universidad del Rosario.

Inició su carrera en RCN Radio y después tuvo el gran salto en CityTV, cadena en donde participó en el programa City Noticias en marzo de 1999, en donde hizo historia al ser la primera mujer en aparecer en la presentación de noticias. Rápidamente se volvió un rostro conocido de la televisión y su imagen y su estilo cercano para informar se volvieron icónicos en Bogotá.

Así se veía Bianca Gambino cuando inició en la televisión en 1999 ı Foto: City Noticias

Bianca tuvo una carrera reconocida, en la que recibió un Premio Simón Bolívar.

Cuando el programa de City Noticias cumplió 25 años de haberse lanzado al aire, Bianca Gambino participó en una edición especial para recrear el primer programa del noticiero.

Bianca Gambino en el aniversario 25 de City Noticias ı Foto: CityTV

En ese momento, Bianca Gambino recordó algunas anécdotas sobre el primer programa y dijo que todos estaban muy nerviosos porque el programa saliera bien.

Para los años 2020 la periodista trabajaba en el canal de SIC Teve, en donde también era una destacada presentadora.

¿De qué murió Bianca Gambino?

La periodista murió a causa de cáncer de colon, enfermedad contra la que estuvo luchando durante dos años, sin embargo, ella fue muy discreta y no compartió detalles de su salud durante ese tiempo.

Edad de Bianca Gambino

Bianca Gambino tenía 52 años de edad cuando murió.

Familia de Bianca Gambino

Aunque la periodista fue muy discreta con su vida personal, se sabe que se casó joven con su esposo Andrés Chaves y tuvieron una hija llamada Silvana.

Instagram de Bianca Gambino

Su cuenta de Instagram es @bianquigambino, pero se trata de una cuenta privada con poco más mil seguidores.

La misma periodista contó en una entrevista que le gustaba mucho pasar momentos en familia y también confesó que uno de sus gustos más grandes era el chocolate.