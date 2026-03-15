Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 15 de marzo 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado del programa este domingo, los hombres rojos y azules son los que están en riesgo de abandonar la competencia.

Antes del duelo de eliminación, los deportistas se enfrentan por la última supervivencia con la que se definen los tres participantes que pelearán por permanecer en el programa.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Ernesto Cázares del equipo azul, quien no logrará superar la prueba y tendrá que abandonar el programa.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo de hoy para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

El inicio del juego es con la última Supervivencia de la semana, con la cual se define la terna de los atletas que van a pelear por su permanencia en el reality show deportivo más importante de México.

De acuerdo con las filtraciones, el equipo que gana la Supervivencia sería el equipo rojo, por lo que serán tres azules los que vayan al duelo de eliminación.

Los tres deportistas celestes que pelean por su. lugar en el programa son: Ernesto Cázares, Adrián Leo y Koke Guerrero,

Se prevé que sea una competencia muy intensa, ya que aunque los primeros dos son los menor rendimiento, la sorpresa es ver a Koke Guerrero, quién es multicampeón de Exatlón México.

Por otra parte, los tres atletas cuentan con medallas que se convierten en vidas extra: Ernesto tiene 1, Leo tiene 3 y Koke tiene 4. Esto podría alargar la competencia y poner mucha más emoción al juego.

Los rojos se mantienen a salvo y esperarán con ansias la salida de uno de sus rivales.

Ernesto Cázares demostró en esta temporada que mejoró mucho su nivel, ya que en temporadas anteriores siempre era de los primeros en salir y en esta ocasión llegó a un nivel muy avanzado de la competencia. También es un elemento importante para la parte emocional del equipo, por lo que su salida será un gran golpe anímico, pero según algunos fans también será algo beneficioso para que la escuadra gane más.