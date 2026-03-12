Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 12 de marzo 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 12 de marzo en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar con todas las comodidades para recuperarse tras las intensas competencias en las que participan.

Antes del juego estelar por el territorio, los atletas van a tener una carrera cuyo premio es una gran fiesta, Antonio Rosique señaló que es un festejo nunca antes visto en ninguna de las temporadas anteriores, ni siquiera las leyendas que están actualmente en la competencia les ha tocado vivir algo similar.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los spoilers de esta temporada han sido poco certeros, por lo que el ganador también sería el equipo rojo.

Durante esta semana los premios han estado divididos, dos competencias fuertes las han ganado los rojos y las otras dos los azules, los celestes mantienen la Villa 360 por el momento y los rojos la quieren recuperar.

Los fans tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

La primera competencia de hoy es por la fiesta, en la que todos quieren ganar para quedarse con el gran premio de asistir a esta celebración única.

Las rivalidades siguen causando polémica y esta vez el enfrentamiento entre Koke Guerrero y Mono Osuna sigue dando de qué hablar, todos esperan que sus diferencias deportivas no escalen como lo hicieron las de Pato Araujo y Keno Martell, cuando en una temporada terminaron en los golpes y suspendidos de sus respectivos equipos por varios días, porque en el reality show deportivo no están permitidas las agresiones físicas y antideportivas, solo las rivalidades propias del juego pero sin cruzar el límite físico.

Así se vivirá el episodio de hoy ¿Qué equipo quieres que gane esta noche?