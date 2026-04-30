31 Minutos reunió 230 mil asistentes en su espectacular concierto en el Zócalo

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo fue un gran éxito y que reunió a 230 mil asistentes, de acuerdo con los datos dados a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de un comunicado informó que los miles de fans que fueron al show, disfrutaron de una jornada cultural y recreativa en un ambiente familiar, ordenado y seguro, coreando y disfrutando los éxitos del espectáculo chileno.

Los fans del noticiero más famoso de la televisión de América Latina llegaron al Zócalo desde varias horas antes para poder encontrar el mejor lugar y disfrutar del show con la mejor vista.

El gobierno de la Ciudad de México señaló que se implementaron acciones de organización, acompañamiento y vigilancia para garantizar la movilidad peatonal, el acceso seguro al primer cuadro de la ciudad y el adecuado desarrollo del espectáculo.

Así se vivió el concierto de 31 Minutos en el Zócalo

El concierto de 31 Minutos inició a las 7:09 de la noche con Juanín y Tulio Triviño sobre el escenario para darle la bienvenida a sus miles de fans que fueron a celebrar el Día del Niño con ellos al Zócalo.

El show arrancó con el tama musical de “Desgracia ajena”, y luego Tulio Triviño aseguró que tenía que dar una importante noticia, la más grande de toda su carrera.

La notica era que científicos iban a mandar al espacio la pizza más grande y si bien si la lanzan, en medio de confusiones, esto molesta a un líder extraterrestre que promete ir a la Tierra a esclavizarla. La trama del show gira entorno a esta premisa, mientras se intercalan con los números musicales más famosos.

#Video | ¿Qué prefieren? 🤩👉 ¿Tangananica o Tangananá? 🎤🎶 Así se está llevando a cabo el concierto gratuito de 31 Minutos en la explanada del Zócalo Capitalino de la CDMX. 🇲🇽



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Los fans corearon los éxitos más grandes de 31 Minutos como “Bailan sin César”, “Tangananica, Tanganana”, “Mi muñeca me habló”, “Equilibrio espiritual”, “Doggy Style”, “Señora interesante”, “Dinosaurio Anacleto” y el gran cierre fue con “Yo nunca vi televisión (pero despué si y luego ya no)”.

"Tangananica tanganana" de 31 Minutos en el Zócalo ı Foto: David Patricio

Los fans se emocionaron y corearon todas las canciones, gritaban los nombres de los personajes como Tulio y Juan Carlos Bodoque, los mismo artistas detrás de las marionetas y las canciones quedaron impactados con el cariño que le tiene México a la serie chilena.