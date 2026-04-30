Así se vive la emoción previo al concierto de 31 Minutos en el Zócalo | FOTOS y VIDEOS

Así se vive el ambiente antes del concierto de 31 Minutos en el Zócalo

31 Minutos dará un magno concierto en el Zócalo de la Ciudad de México y los fans ya llegaron con varias horas de anticipación para poder conseguir el mejor lugar y ver a los simpáticos personajes hasta adelante.

Desde temprano de este 30 abril familias llegaron desde varios lugares de México solo para presenciar el concierto de las marionetas más famosas de América, pues ya estuvieron en el Tiny Desk.

Así se vive previo al concierto de 31 Minutos en el Zócalo

Los fans de 31 Minutos llegaron desde temprano al Zócalo, algunos llevan sus orejas rojas en honor a Juan Carlos Bodoque, mientras que otros más llevaron sus marionetas o muñecos de peluche de los personajes como Tulio Triviño, Mario Hugo, Guaripolo, Juanin, entre otros.

El evento se realiza con motivo del Día del Niño, por lo que hay muchos pequeños que están en el Zócalo para cantar con las marionetas más famosas.

Fans de 31 Minutos llegan temprano para ver el concierto del Zócalo ı Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, los adultos que asisten llevan sus sombrillas para resguardarse del sol, ya que las altas temperaturas están actualmente impactando en toda la ciudad y en especial en el centro porque no hay carpas para taparse el sol.

Fans llegan temprano a apartar lugar para concierto de 31 Minutos en el Zócalo ı Foto: Cuartoscuro

El jefe de bomberos de la CDMX publicó unos videos de cómo se vive el previo al concierto de los fans que ya esperan y de las medidas que tomaron las autoridades para el resguardo de los asistentes a este gran evento musical.

Instalamos Servicios de Prevención para el concierto de #31MinutosEnZócalo con motivo del Día de la niña y el niño. Nos mantenemos pendientes de tu seguridad, porque las infancias tienen derecho a disfrutar de un show seguro y con total tranquilidad. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/gIWdBL0Vz8 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 30, 2026

Asimismo, en redes sociales se difundieron actividades antes del concierto, por ejemplo, los centros de Pilares colocaron estaciones para los fans que quieran armar su propia marioneta de los personajes de 31 Minutos.

Ensayo de 31 Minutos desata emoción en redes

Los usuarios de redes sociales compartieron videos de que desde la noche previa al concierto, los integrantes de 31 Minutos tuvieron un ensayo y solo algunas personas que pasaban por el Zócalo mientras eso sucedía pudieron ver un adelanto del show que se presentará hoy.