El actor mexicano Alexis Ayala confirmó que se está divorciando de la actriz Cinthia Aparicio, con quien mantenía una relación desde hace varios años. La noticia sorprendió al medio artístico y a sus fans, pues la pareja se mostraba muy unida en eventos públicos, entrevistas, y redes sociales.

Sin embargo, el exparticipante de La Casa de los Famosos México 3 decidió hablar abiertamente sobre el tema y revelar las razones detrás de la ruptura, lo que ha generado gran interés en la prensa y entre sus seguidores.

Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio, ¿cuál es el motivo?

En entrevista con la revista Caras, el actor Alexis Ayala, de 61 años, explicó que está en proceso de separación de su esposa Cinthia Aparicio, de 33. Aunque reconoció que el momento no es fácil, asegura que está enfocado en su presente.

Además, contó que la decisión de divorciarse no fue suya, sino de su expareja. No obstante, afirmó que mantiene respeto y afecto hacia la actriz.

Alexis Ayala agregó que en este momento de cambios que está atravesando su vida, se ha enfocado y apoyado en su madre y sus hijas.

La noticia del divorcio del actor y Cinthia Aparicio causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación, pues el matrimonio era considerado uno de los más estables del mundo del espectáculo. Además, no hubo “señales” que indicaran el desinterés de la actriz en la relación.

Hasta hace un par de meses, en febrero, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio viajaron a Washington, D.C., para celebrar el cumpleaños de la intérprete. Ambos compartieron una serie de fotografías donde lucen enamorados.

La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021 durante la producción televisiva Si nos dejan, en la que ambos participaron. La química entre ellos fue inmediata y pronto comenzaron una relación que los condujo a una boda, en 2023.

La pareja se casó primero por el civil y luego por la Iglesia, en la emblemática Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Pese a tener una imagen de ser un matrimonio estable, la diferencia de edad de casi 30 años entre ellos siempre fue tema de discusión entre usuarios de redes sociales y seguidores de la actriz.