Muere el cantante David Allan Coe a los 86 años

David Allan Coe, el cantautor country que escribió el himno obrero “Take This Job and Shove It” y tuvo éxitos con “Mona Lisa Lost Her Smile” y “The Ride”, entre otros, falleció. Tenía 86 años.

La esposa de Coe, Kimberly Hastings Coe, confirmó su muerte a Rolling Stone el miércoles.

Lo describió como uno de los mejores cantantes y compositores de nuestro tiempo. “Mi marido, mi amigo, mi confidente y mi vida durante muchos años. Nunca lo olvidaré y tampoco quiero que nadie más lo olvide”, escribió a la publicación.

Un comunicado de un representante de la familia Coe a People indicó que falleció alrededor de las 17:00 horas del miércoles. No se reveló la causa de la muerte.

Ya fuera etiquetado como fuera de la ley o de la clandestinidad, David Allan Coe era claramente un outsider en el establishment musical de Nashville, incluso a lo largo de sus éxitos como compositor y cantante muy solicitado, llegando a desarrollar un núcleo de seguidores gracias a sus letras crudas, a menudo obscenas, y a un pasado irregular y algo misterioso.

Su esposa publicó en Facebook en septiembre de 2021 que había sido hospitalizado por COVID-19, y él hizo pocas apariciones después de eso.

David Allan Coe giró a lo largo de los años con Willie Nelson, Kid Rock, Neil Young y otros. Escribió “Take This Job and Shove It”, un éxito de Johnny Paycheck en 1977, y “Would You Lay With Me (in a Field of Stone)”, un éxito de Tanya Tucker en 1974. También fue el primer cantante country en grabar “Tennessee Whiskey”, escrita por Dean Dillon y Linda Hargrove, que desde entonces se ha convertido en un estándar del género y un éxito tanto para George Jones como para Chris Stapleton.

Coe también apareció en varias películas, incluyendo Stagecoach y Take this Job and Shove It, que recibió su nombre de su canción.

“Pasé tanto tiempo con David a lo largo de los años, de gira, escribiendo canciones y simplemente pasando el rato”, escribió Kid Rock el jueves en X. “Conocía un lado de Dave que la mayoría de la gente nunca llegó a ver. ¡Era un pensador profundo, amable y tan real como puede ser un forajido!”.

David Allan Coe, nacido en Akron, Ohio, pasó tiempo en reformatorios de joven y cumplió condena en una prisión de Ohio desde 1963 hasta 1967 por posesión de herramientas de robo. También dijo que pasó tiempo con el club de motos Outlaws, pero algunas historias sobre su tiempo en prisión y su vida personal se han exagerado enormemente a lo largo de los años.

“Nunca habría salido de la cárcel sin mi música”, dijo en una entrevista de 1983 con The Associated Press. “Nadie podría quitármela. Podían meterme en el agujero sin nada que hacer, pero aún podía inventarme una canción en mi cabeza”.

Grabó su primer álbum, un álbum de blues llamado Penitentiary Blues, utilizando canciones que escribió en prisión. Más tarde dijo a los periodistas que intentó no apoyarse demasiado en la prisión como tema de canción debido a las similitudes con la historia de Merle Haggard, pero que su historial criminal era lo único que parecía interesar a la gente.

Coe grabó después para Columbia Records el álbum The Mysterious Rhinestone Cowboy, que se convirtió en su apodo después de actuar con un traje de pedrería y llevar una máscara.

En su debut en el Grand Ole Opry de Nashville, Coe interpretó “Get a Little Dirt on Your Hands” y “You Never Even Called Me By My Name”.

Durante la época dorada del movimiento de forajidos, Coe se situó en el centro de la escena con canciones como “Longhaired Redneck”, que incluía letras sobre actuar en bares de mala muerte, “donde los moteros miran a vaqueros que se ríen de los hippies que rezan para salir de aquí con vida”.

Apareció en el aclamado documental sobre el movimiento campestre forajido llamado Heartworn Highways, en el que ofreció un concierto en una prisión de Tennessee.

Coe, él mismo muy tatuado y con el pelo largo, afirmaba contar con una base de fans diversa que incluía motoristas, médicos, abogados y banqueros. Su último disco, publicado en 2006, fue una colaboración con Dimebag Darrell y otros exmiembros del grupo de heavy metal Pantera.

Lanzó dos álbumes para mayores de 1978, Nothing Sacred de 1978 y Underground Album de 1982, que vendió a través de revistas de motoristas. Las canciones de estos álbumes han sido criticadas por ser racistas, homófobas y sexualmente explícitas. En 2001 contó a la revista Billboard que el autor y compositor Shel Silverstein le convenció para grabar las canciones que había escrito, algo de lo que llegó a arrepentirse.

“Esas estaban pensadas para cantarse alrededor de la hoguera para los moteros, y todavía no canto esas canciones en concierto”, dijo.

David Wade, un amigo que trabajó en varios proyectos con Coe, dijo que el cantante quería que la gente hablara de él. “Siempre decía que cualquier prensa es buena prensa”, dijo Wade, que dirige la empresa de gestión musical Neon Deuce.

Se conocieron en 1988 y Wade dijo que empezó a trabajar ocasionalmente con Coe en 1996. Wade contó que un amigo cercano de la familia de Coe le contó la muerte del cantante.

“Aprendí mucho de David”, dijo Wade sobre Coe. “Era muy complicado. Nunca le encontré racista. Nunca me pareció ninguna de esas cosas”.

Colaboraron en un documental sobre Coe que aún está en desarrollo, según Wade, quien dijo que lo está produciendo junto con el actor Johnny Knoxville.

“David hizo horas de entrevistas para ello”, añadió Wade. “Todo se reduce al dinero, a conseguir los derechos, las autorizaciones y todo lo demás para las canciones.”

El documental analiza a Coe “estando en prisión, a ser miembro de una banda de moteros y a ser compositor”, dijo Wade.

En 2016, Coe fue condenado a pagar al IRS más de 980 mil dólares en indemnización por obstruir la agencia tributaria y fue condenado a tres años de libertad condicional. Los documentos judiciales indican que Coe obtuvo ingresos de al menos 100 conciertos anuales entre 2008 y 2013 y que o bien no presentó declaraciones de la renta individual o pagó impuestos cuando lo hizo.