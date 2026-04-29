Muere Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe, ¿de qué falleció?

Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor recordado por su participación en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, murió a los 64 años. Su fallecimiento ocurrió el 27 de abril y generó gran conmoción entre colegas y seguidores, quienes lo conocían cariñosamente como Peco.

Durante meses enfrentó un deterioro progresivo en su salud, lo que incluso motivó campañas de apoyo económico para cubrir sus gastos médicos. Su partida deja un vacío en la televisión mexicana, donde construyó una sólida trayectoria en Televisa, Telemundo y otras productoras. Te contamos cuál fue la causa de su fallecimiento.

Muere Luis Alberto Riolobos Sobich, actor de La Rosa de Guadalupe, ¿de qué falleció?

El actor mexicano Luis Alberto Riolobos Sobisch, de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, murió a los 64 años el 27 de abril de 2026. De acuerdo con la familia del histrión, falleció a consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad renal crónica.

Su cuadro clínico se agravó tras sufrir una trombosis que puso en riesgo sus extremidades. Aunque inicialmente Luis Alberto Riolobos Sobisch evitó una amputación, su organismo se debilitó progresivamente.

Finalmente, presentó una recaída que obligó a su intubación, lo que marcó el desenlace de su estado crítico. El actor de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho dejó las sesiones de diálisis para enfocarse en cuidados paliativos y manejo del dolor, acompañado de su familia.

Amigos cercanos organizaron una campaña en GoFundMe para recaudar fondos, con la que lograron reunir cerca de un millón de pesos para su atención médica.

Su velorio de Luis Alberto Riolobos Sobisch se realizó el mismo 27 de abril en la Funeraria Castell de Ciudad Satélite, Estado de México. La familia pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco, como fue el deseo del actor, en señal de paz y amor.

Además, en redes sociales, compañeros del histrión mexicano como Giorgio Palacios expresaron mensajes de profundo dolor y cariño hacia quien fue su amigo por más de tres décadas.