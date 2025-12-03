Revive La Rosa de Guadalupe el caso de Papayita; este fue el caso real

De la realidad a la ficción

El programa de televisión “La Rosa de Guadalupe” estrenó un nuevo capitulo, y en este retoman una historia que ocurrió en Torreón en septiembre de este año, en el que un hombre perdió la vida a causa de violencia laboral.

El capítulo titulado “Poner Límites” de La Rosa de Guadalupe relata la historia de “guayabita”, un empleado de un taller mecánico que sufría de bullying por parte de sus compañeros de trabajo.

En el capítulo se puede observar a tres personajes haciéndole “bromas pesadas” a guayabita, como escupirle en su comida, poncharle las llantas de su bicicleta e incluso tirarle su teléfono celular a la basura junto con su comida.

También muestran cómo en varias ocasiones vierten desengrasante en la botella de la que este tomaba agua todos los días.

Este acto de violencia laboral provocó que guayabita tuviera fuertes dolores que lo llevarían a terminar en el hospital, y posteriormente perdió la vida.

Escenas de La Rosa de Guadalupe ı Foto: Captura de pantalla

Esta es la historia de Papayita, el caso real que inspiró a La Rosa de Guadalupe

El 18 de septiembre del 2025 un trabajador de limpieza de la tienda HEB ubicada en Torreón, Coahuila, perdió la vida a causa de la violencia laboral que sufría en su lugar de trabajo, la cual era disfrazada de supuestas bromas.

Carlos Garrola Arguijo era conocido como “papayita”, y este perdió la vida luego de que sus compañeros de trabajo colocaran detergente industrial en la bebida que estaba tomando.

Papayita era un trabajador de limpieza de la tienda HEB, y era conocido por siempre tratar con amabilidad a las personas y tener disposición para brindar ayuda cuando fuera necesaria.

Fotos reales de papayita ı Foto: Especial

La violencia laboral infringida por los compañeros de trabajo a papayita incluía ocultarle la comida, dañarle la bicicleta, y esconderle el celular.

El último acto cometido en su contra ocurrió el 30 de agosto, y tras 19 días de estar hospitalizado en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Carlos perdió la vida debido a que tenía graves lesiones en la tráqueo y los pulmones.

Carlos Gurrola "Papayita" perdió la vida el 18 de septiembre del 2025 ı Foto: Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que se encontraban realizando entrevistas al personal de la empresa HEB para encontrar a los responsables de este acto que terminó con la vida de Carlos Garrola.

Este caso forma parte del mobbing, que es un término utilizado en casos de hostigamiento, aislamiento, acoso psicológico, acoso laboral, humillación, violencia, amenazas e incluso acoso sexual impartido por un acosador y/o un grupo de personas en un entorno laboral.

El mobbing puede ser impartido de manera continua contra una persona en un entorno laboral, con la finalidad de desmoralizarlo e incluso orillándola a que renuncie.