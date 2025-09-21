Fiscalía de Coahuila asegura que no habrá impunidad en caso de ‘Papayita’

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que no habrá impunidad en el caso de Carlos Gurrola Arguijo conocido como “Papayita” y quien murió el pasado 30 de agosto tras resultar afectado por la ingesta de una sustancia tóxica que le dieron sus compañeros de trabajo.

En un comunicado la fiscalía informó que ya realiza entrevistas tanto a compañeros de la persona fallecida, así como a él personal administrativo de la empresa para dar con los responsables.

De igual forma realiza acompañamiento a la familia de la persona fallecida y realizará una investigación con objetividad e imparcialidad.

Por su parte la Secretaría del Trabajo de Coahuila aseguró que es una prioridad proteger a cada persona trabajadora de cualquier comportamiento o práctica inaceptable que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico.

😢 ¡Justicia para Papayita! 😢 Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, perdió la vida el 18 de septiembre de 2025 tras una “broma” mortal en su trabajo de limpieza en HEB Senderos, Torreón, Coahuila. Le colocaron sustancia tóxica en su bebida, causando quemaduras internas fatales. 💔… pic.twitter.com/6GrMnDFh8c — apartadomex (@ApartadoMex) September 19, 2025

Además vigilará que todos los centros de trabajo cuenten con protocolos obligatorios de prevención, atención y erradicación de la violencia laboral.

Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido entre sus compañeros como “Papayita”, falleció tras ingerir presuntamente desengrasante industrial que sus compañeros colocaron en su bebida de electrolitos, en lo que ellos consideraban un juego.

En redes sociales se ha creado un movimiento que pide justicia pues ‘Papayita’ había denunciado en múltiples ocasiones el acoso laboral que sufría por parte de sus compañeros.

Expertos en derechos laborales advierten que los “juegos” dentro del trabajo pueden ser una forma de violencia laboral normalizada y peligrosa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha insistido en la necesidad de protocolos claros para prevenir y sancionar este tipo de maltrato.

El era Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, perdió la vida después de haber ingerido desengrasante colocado en su bebida por "compañeros" mientras trabajaba en el área de limpieza de un centro comercial.



Tenía 47 años, y ya había denunciado ser víctima constante de… pic.twitter.com/vwf5zVbc2S — LA GRAN SUGARITA 💛✨ (@CarneDeAzucar) September 19, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT