¿Quién era Carlos ‘El Papayita’, hombre que sufrió despiadada broma y murió?

La violencia laboral disfrazada de “bromas” dejó una víctima más en México. Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años, conocido entre sus compañeros como “Papayita”, falleció el 18 de septiembre de 2025 tras ingerir un desengrasante industrial que sus compañeros colocaron en su bebida de electrolitos, en lo que ellos consideraban un juego.

Carlos trabajaba como personal de limpieza en la tienda HEB Senderos, en Torreón, y era recordado por su amabilidad y disposición para ayudar. Sin embargo, familiares denuncian que durante meses fue víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros, quienes en repetidas ocasiones le ocultaban la comida, dañaban su bicicleta y escondían su celular. La última de estas “bromas” resultó fatal.

MU3RE PAPAYITA; EMPLEADO DE HEB 3NV3NEDADO POR JUGARLE UNA "BROMA PESADA". Carlos Gurrola Arguijo conocido... Publicada por Ei-CHi-Bi memes en Jueves, 18 de septiembre de 2025

El incidente que terminó con la vida de Carlos ocurrió el 30 de agosto, cuando tomó un sorbo de su bebida sin saber que contenía un químico altamente tóxico.

Fue trasladado de emergencia a la Clínica 71 del IMSS, pero la atención no fue inmediata y su estado se complicó rápidamente. Tras 19 días de hospitalización, falleció debido a graves lesiones en la tráquea y pulmones.

La familia interpuso una denuncia formal ante la delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila el 3 de septiembre. Las autoridades investigan para determinar responsabilidades y esclarecer si hubo intención de provocar daño. Mientras tanto, la comunidad y usuarios de redes sociales exigen justicia y que se tomen medidas preventivas contra el acoso laboral.

Expertos en derechos laborales advierten que los “juegos” dentro del trabajo pueden ser una forma de violencia laboral normalizada y peligrosa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha insistido en la necesidad de protocolos claros para prevenir y sancionar este tipo de maltrato.

La muerte de Carlos Gurrola evidencia cómo la cultura de “bromas pesadas” puede convertirse en un riesgo real para la vida de los trabajadores. Su familia exige justicia y que este caso sirva de alerta para proteger a quienes, como él, solo buscaban cumplir con su labor en un entorno seguro y digno.

¿Qué es el acoso laboral?

El acoso laboral, también conocido como “mobbing”, se refiere a cualquier conducta hostil y repetitiva dentro del entorno de trabajo que afecta la dignidad, integridad física o emocional del trabajador.

Esto puede manifestarse a través de insultos, humillaciones, aislamiento, sabotaje de tareas o incluso bromas que sobrepasan los límites del respeto.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que este tipo de violencia puede derivar en estrés crónico, depresión, ansiedad y, en casos extremos, riesgos para la vida del trabajador.

