¿De qué murió el actor argentino Luis Brandoni?

El actor Luis Brandoni murió a los 86 años de edad, después de que sufrió una caída en su domicilio, la cual derivó en complicaciones de salud. Por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, la noticia de su fallecimiento generó conmoción en la industria.

De acuerdo con la información, complicaciones de salud por un accidente, llevaron a Luis Brandoni a suspender algunos de sus compromisos laborales desde el sábado 11 de abril. El artista protagonizaba la obra ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra.

Hasta siempre Luis Brandoni, ICONO del cine, la tv y el teatro nacional.

Trabajando hasta sus últimos dias.



Nos regalo historia del cine, momentos únicos y la escena mas argentina del cine. QEPD pic.twitter.com/gu1po5EMpt — Poirot (@Argenpoirot) April 20, 2026

¿Qué le pasó a Luis Brandoni?

De acuerdo con el productor teatral Carlos Rottenberg, el legendario actor sufrió un golpe que derivó en un hematoma cerebral y tras la caída, fue internado. Esto ocurrió en la residencia del histrión argentino.

A pesar de que en los primeros días internado tuvo una evolución adecuada y sin complicaciones, este domingo su cuadro empeoró, derivando en su fallecimiento el lunes 20 por la madrugada.

El actor había celebrado su cumpleaños número 86 el pasado sábado 18 de abril. Por su parte, Ricardo Darín, quien compartió el escenario varias veces con Luis, se pronunció sobre el fallecimiento de su colega de profesión:

“Si hay algo que yo siento en alguna medida, si se puede decir de esta forma, es la tranquilidad de que estuvo de pie hasta el final. Era un roble. Yo siempre admiré su fortaleza. No sólo físicamente, sino también su temperamento. Siempre estaba muy entero. Es una gran pérdida”, expresó.

⚫ Despedida a Luis Brandoni: el adiós a un actor multifacético



Falleció a los 86 años tras una internación. Su velatorio se realiza en la Legislatura porteña, donde colegas y admiradores le dan el último adiós.#A24 pic.twitter.com/j5i7Si8ni0 — A24.com (@A24COM) April 20, 2026

Recordado por infinidad de obras, Luis Brandoni debutó siendo muy joven y nunca dejó de trabajar. La Asociación Argentina de Actores ofreció sus condolencias a la familia y seres queridos “en un momento de dolor”.

“Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión que lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”, reconoció la asociación.

Luis Brandoni nació en Dock Sud, un distrito humilde ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940. Mostró interés por el teatro desde los ocho años de edad. Su carrera se consolidó hacia mediados de los setenta con papeles protagónicos en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía.