La noticia de la muerte del Indio Solari conmovió a Argentina y al mundo del rock latinoamericano. El artista falleció este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, dejando tras de sí un legado inmenso en la música y una familia que ahora enfrenta un difícil duelo.

En redes sociales, miles de usuarios expresaron su preocupación por sus seres queridos, especialmente por su esposa, Virginia Mones Ruiz, conocida cariñosamente como Viru, quien lo acompañó durante más de cuatro décadas. Si no sabes, aquí te contamos quién es esta mujer que robó el corazón del intérprete.

¿Quién es Virginia Mones ‘Viru’, la esposa del Indio Solari?

Virginia Mones Ruiz nació en Uruguay, y desde joven se vinculó al ambiente artístico. Viru, como es llamada, conoció al Indio Solari en La Plata, en los años setenta, cuando él comenzaba a dar forma a lo que luego sería Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Desde 1981, la artista se convirtió en compañera inseparable del cantante, tanto en lo personal como en lo profesional.

La pareja tuvo un hijo en común en el año 2000, Bruno Solari, quien ha mantenido un perfil bajo, alejado de los medios. Aunque el Indio siempre fue una figura pública rodeada de misterio y excesos, su relación con Viru se caracterizó por la discreción y la estabilidad.

El vínculo entre Virginia Mones y el Indio Solari se formalizó con boda íntima, lejos de los flashes y la exposición pública.

Viru fue un sostén fundamental en la vida del cantante y compositor, especialmente durante los últimos años, cuando el Parkinson afectó su salud y lo obligó a retirarse de los escenarios. Juntos vivieron en Parque Leloir, en Ituzaingó, dentro de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de ser “la esposa del Indio”, Virginia Mones construyó su propia identidad como artista plástica y diseñadora, trabajo con el que acompañó al músico en su universo creativo y poético.

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