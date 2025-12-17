Toto, una bocanada de rock ochentero

La legendaria banda estadounidense Toto ofreció una bocanada de nostalgia y rock ochentero la noche de ayer en el Palacio de los Deportes, donde demostró que hay clásicos que no necesitan un show lleno de luces, pirotecnia o grandes escenografías si se tiene a virtuosos músicos que ya por si solos dan un espectáculo digno de admirar.

Por eso, en cuanto la agrupación apareció en el escenario se escucharon los gritos eufóricos del público y todavía más cuando sonó “Child’s Anthem”, de Toto, su álbum debut de 1978. El guitarrista Steve Lukather y el vocalista Joseph Williams, fundadores de la banda, lucieron imponentes.

El Dato: Antes de Toto, los integrantes eran músicos de sesión participando en más de 5 mil álbumes con artistas como Michael Jackson.

Estaba claro que esta noche se vino a roquear y por eso ambos iconos animaron a sus fans a moverse y dejarse llevar por la música.

Después, el espectáculo continuó con el hard rock de “Carmen”, en la que Steve Lukather dio una cátedra de la potencia de su guitarra.

Y en cuanto se escuchó su gran éxito “Rosanna”, los gritos estallaron en el recinto capitalino, demostrando que los clásicos nunca mueren y menos cuando se tiene a virtuosos instrumentistas añadiendo momentos memorables, como el solo de teclados de Greg Phillinganes —con guiños al jazz— y el público hizo una ovación; o con Steve Lukather luciéndose en la guitarra: rasgando con energía y precisión las cuerdas.

La noche transcurrió entre la calma y el frenético rock, pero también con ritmos que iban desde el reggae, el funk, el hard rock y hasta la balada, demostrando así la versatilidad que hay en los temas que han hecho de Toto, una de las bandas más influyentes de finales de los años 70, de los 80, los 90 y la actualidad.

Se invitó a la contemplación con el reggae de “Mindfields”, en la que se notó que siguen haciendo una gran mancuerna Steve y Joseph, pero también cautivó el acompañamiento de voz de Greg Phillinganes.

Después, Joseph Williams en español saludó a sus fans: “Buenas noches, México, ¿están bien?”. Tras la bienvenida, sonó “Pamela”: teclados, percusiones, guitarra, saxofón, pandero, batería y bajo cautivaron a los más de 15 mil presentes que se dieron cita.

En varios momentos, la virtuosidad de los músicos invitó a contemplar y admirar su maestría en cada uno de los instrumentos. En esta cita también se disfrutó de “I Won’t Hold You Back”, que en cuanto se escuchó el inicio, los fanáticos lo celebraron y encendieron las luces de sus celulares, regalando un momento muy emotivo.

Joseph Williams haciendo vibrar ayer al Palacio de los Deportes. ı Foto: Chucho Contreras

Luego el rock duro del tema ”Angel Don’t Cry” se apoderó del Domo de Cobre, donde Dennis Atlas dio muestra de su agudo registro vocal que le añadió un tono salvaje a este tema, mientras sus rizos pelirrojos se movían imponentes al ritmo de la música.

Con ”Georgy Porgy”, Joseph regaló una coreografía y Steve lo acompañó cantando. En este reencuentro con sus fans, luego de su última vista a México en el Corona Capital 2024, tenían que estar incluidos dos de sus más grandes éxitos: “Hold the Line” y “Africa”, con los que cerraron esta corta, pero concisa noche llena de nostalgia en 17 temas de su gran repertorio.

En “Africa” los músicos derrocharon su gran talento y emocionaron como nunca a los asistentes con esta versión que regalaron, digna de recordar.

En esta velada tan especial, Christopher Cross fue el abridor del show y deleitó con interpretaciones memorables de éxitos como “Arthur’s Theme”, la cual hizo que enseguida los fans grabaran el momento y entonaran la canción. El saxofón protagonizó una parte de este nostálgico tema.