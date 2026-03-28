Nostalgia, rock y euforia: así late la segunda jornada del Tecate Pal Norte

La segunda jornada del Tecate Pal Norte arrancó este 28 de marzo con una singular fuerza femenina. Paty Cantú y The Warning fueron las encargadas de poner a tono un día que, desde sus primeras horas, ya dejaba ver camisetas de Guns N’ Roses y Enjambre entre la multitud, anticipando algunos de los actos más esperados.

Cantú abrió el repertorio con Goma de mascar y, sin perder tiempo, lanzó la primera sorpresa de la tarde al invitar a Esteman para interpretar Corazón bipolar. La nostalgia se apoderó del escenario cuando también apareció Daniela Spalla, en un set marcado por el romanticismo que alcanzó su punto más alto con Por besarte, un tema que recordó a su etapa con Lu. La artista cerró su show con Suerte, ante una convocatoria inesperadamente alta para una hora tan temprana.

El relevo lo tomó The Warning con un mensaje claro: Monterrey era su casa. “Qué bonito estar aquí”, soltaron antes de desatar guitarras potentes y gritos de “Monterreeeey”. La producción elevó el momento: un auto clásico naranja con placas KEROS3ME apareció en pantalla como metáfora de la potencia del show, mientras fuego real y visuales de anillos en llamas acompañaban una ejecución que confirmó la energía femenina como uno de los ejes principales del día.

Ya entrada la tarde, Enjambre cumplió con las expectativas prometidas. Antes, en conferencia de prensa, Luis Humberto Navejas había anticipado un show sólido, y así fue: Visita, Manía Cardiaca —con palmas al unísono— y Somos Ajenos encendieron a un público que terminó completamente entregado con Dulce Soledad. Ni la tos frenó al vocalista, que incluso cedió el micrófono en Vida en el espejo, provocando un coro masivo de “¡Enjambre, Enjambre!”. “Los queremos de todo corazón, Dios los bendiga”, cerró ante las ovaciones de un público ferviente.

▶ #Video | Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre (@enjambremx), contó qué espera en su show esta tarde en la segunda jornada del Pal Norte 2026.#TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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La noche cayó y llegó con una dosis inesperada de fiesta cuando la primera sorpresa de la noche saltó a escena, con una tripleta de clásicos infalibles de “boda”. Sonaron Bomba, Mesa que más aplauda y La mayonesa, esta última interpretada por Charly Sosa, desatando uno de los momentos más festivos.

No obstante, si alguien desbordó todo cálculo fue Simple Plan, pues el escenario Tecate Original les quedó corto: la marea humana se extendía más allá de los accesos y la calzada del festival. En español, la banda enlistó sus razones para amar México —“las playas, la cerveza, el tequila, la carnita asada”— antes de desatar clásicos como You’re a Rockstar.

Entre pelotas gigantes flotando sobre el público y referencias generacionales —incluido un guiño a uno de los headliners del domingo 29 de marzo, The Killers, con Mr. Brightside—, la nostalgia pop punk se condensó en una fuerte euforia colectiva. Hasta los disfraces de Scooby-Doo encontraron su momento cuando sonó el emblemático tema de la banda.

▶ #Video | Previo a su presentación en el Pal Norte 2026, los integrantes de Simple Plan dijeron sentirse emocionados y felices de volver a Monterrey, pues “siempre hay una buena excusa para volver a México”. #TecatePalNorte #PalNorte2026 (@TecatePalNorte)



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Welcome to my Life, I’m Just a Kid y Perfect fueron las canciones que generaron más ovaciones, gritos y celulares arriba para registrar el momento. “Gracias por venir esta noche y por ser tan maravillosos”, dijo el vocalista Pierre Bouvier ya al filo del final de su espectáculo.

El vibrante pulso de la segunda jornada lo mantuvieron Los Fabulosos Cadillacs, consolidando un bloque de shows fuertes que sostuvieron la intensidad del festival conforme caía la noche. Con Padre nuestro, Siguiendo la Luna y Matador, la agrupación cautivó a los miles de fanáticos mexicanos que, en la atípica noche fresca de Monterrey, disfrutaban uno de los días más versátiles del evento.

A pesar del derroche de emociones y la potencia de las presentaciones previas, el día aún resguardaba sorpresas con un cierre espectacular liderado por nombres como Lasso, Cypress Hill, Kygo, Grupo Frontera, El Bogueto y, por supuesto, Guns N’ Roses.

cehr