Argentina se cubrió de luto este viernes tras confirmarse la muerte de Carlos Alberto Indio Solari, uno de los íconos más influyentes del rock nacional. El cantante y poeta, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, en Buenos Aires.

La noticia fue difundida por su familia mediante un comunicado en redes sociales, donde expresaron: “Nuestro amado Indio ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”.

La partida del Indio generó una inmediata reacción en el mundo cultural y político. Colegas, fanáticos y figuras públicas como Fito Páez, Alberto Fernández, Dalma Maradonna y Máximo Kirchner compartieron en redes sociales mensajes de despedida para el intérprete de “El tesoro de los inocentes”.

Ahora, el mundo se pregunta ¿de qué murió en cantante y qué enfermedad tenía? En La Razón te contamos.

¿De qué murió Indio Solari y qué enfermedad tenía?

El Indio Solari fue encontrado sin vida este viernes en su domicilio durante la mañana del viernes, de acuerdo con información de La Nación. Según los reportes iniciales, su cuidadora lo halló cerca de la alberca interna de la casa y los médicos constataron su fallecimiento alrededor de las 8:30 am, hora de Argentina.

La fiscalía ordenó una autopsia para precisar las circunstancias, aunque se sabe que su salud estaba debilitada por una enfermedad crónica.

¿Qué enfermedad tenía el Indio Solari?

Desde 2015, el Indio Solari había revelado públicamente que padecía Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta el sistema nervioso y provoca temblores, rigidez y dificultades motoras.

En entrevistas, describió cómo las contracturas lo dejaban “como de yeso” y cómo la enfermedad lo obligó a retirarse de los escenarios, aunque nunca dejó de producir música ni de compartir su visión artística. Del mismo modo, se mantuvo activo en redes sociales expresando su rechazo a diversas decisiones del presidente Javier Milei, como la Ley de Glaciares.

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