¿El Turco Mohamed en Boca Juniors? Periodista argentino asegura que necesitan al técnico del Toluca (VIDEO)

Antonio Mohamed atraviesa un gran momento como entrenador del Toluca; convirtió en bicampeón del futbol mexicano a los Diablos Rojos y le acaba de dar su tercera Concacaf Champions Cup al conjunto choricero, así que su nombre comenzó a sonar en Argentina y en Boca Juniors.

Gastón Edul, periodista argentino, estuvo como de costumbre en el stream de Davoo Xeneize y habló sobre Antonio Mohamed, asegurando que el técnico de los Diablos Rojos es lo que necesita en este momento Boca Juniors por todo lo que puede aportar ‘El Turco’ al cuadro argentino.

“Para mí el técnico de Boca tiene que ser Antonio ‘El Turco’ Mohamed, reúne todo lo que necesita Boca, es un técnico ganador que no para de salir campeón, con experiencia, con mucho carísima, con mucha personalidad para sobrellevar el mundo Boca sin que le afecte, es lo que necesita Boca para reordenar y para tener un técnico con presencia que absorba presión”, comentó el periodista argentino.

En su momento, Antonio Mohamed sonó para llegar a Boca Juniors

Cuando Antonio Mohamed mejor lo pasaba en Toluca, tras salir campeón de la Liga MX con los Diablos Rojos, su nombre comenzó a sonar con fuerza para convertirse en entrenador de Boca Juniors; sin embargo, este movimiento no se dio y el estratega argentino siguió cosechando trofeos en el futbol mexicano.

Aunque cabe recordar que él mismo reveló que ser pretendido por Boca Juniors es un logro en su carrera como entrenador, al final parece que todo quedó solo en un rumor, porque no se supo más sobre la posibilidad de que ‘El Turco’ pudiera dirigir al cuadro xeneize en la liga de su país.

En el futbol mexicano, el nombre de Antonio Mohamed poco a poco se está convirtiendo en una leyenda, pues el estratega argentino ha ganado el título de la Liga MX con cuatro de cinco equipos a los que ha dirigido, que son América, Monterrey, Xolos y Toluca.

DCO