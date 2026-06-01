México confirma los uniformes que utilizará en la fase de grupos del Mundial 2026 (FOTOS)

La Selección Mexicana está a 10 días de iniciar su participación en el Mundial 2026 y ya se confirmaron los uniformes que México portará para sus primeros tres encuentros de la fase de grupos, para que la afición se prepare y lleve el jersey del mismo color para el día de partido.

El equipo de Javier Aguirre decidió que utilizarán los tres modelos que Adidas creó para la Selección Mexicana. Contra Sudáfrica en la inauguración portarán el jersey verde, para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara se pondrán la playera negra y para cerrar la fase de grupos ante Chequia utilizarán el blanco.

¡UNIFORMES LISTOS !



México jugará de verde vs Sudáfrica



Jugará de negro vs Corea del Sur y de blanco vs República Chequia. pic.twitter.com/HJZGkEcBgN — Christian Ramírez (@Christi6179520) June 1, 2026

Estos son los dorsales que utilizará cada jugador de México para el Mundial 2026

Los dorsales de los mexicanos para el Mundial 2026 ya quedaron elegidos, el ‘10′ será para Alexis Vega, el ‘9′ como de costumbre para Raúl Jiménez y el ‘8′ lo portará Álvaro Fidalgo. Armando ‘La Hormiga’ González se queda con el ‘14′ de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Raúl Rangel - 1

Jorge Sánchez - 2

César Montes - 3

Edson Álvarez - 4

Johan Vásquez - 5

Erik Lira - 6

Luis Romo - 7

Álvaro Fidalgo - 8

Raúl Jiménez - 9

Alexis Vega - 10

Santiago Giménez - 11

Carlos Acevedo - 12

Guillermo Ochoa - 13

Armando González - 14

Israel Reyes - 15

Julián Quiñones - 16

Orbelín Pineda - 17

Obed Vargas - 18

Gilberto Mora - 19

Mateo Chávez - 20

César Huerta - 21

Guillermo Martínez - 22

Jesús Gallardo - 23

Luis Chávez - 24

Roberto Alvarado - 25

Brian Gutiérrez - 26

Como regla por parte de la FIFA, los números en los dorsales deben de ir del 1 al 26, sin saltarse alguno y es obligatorio que el dorsal ‘1′ sea ocupado por uno de los porteros, es por eso que la repartición de dorsales quedó de esta forma.

Estas son las fechas de los partidos de México en el Mundial 2026

México será el encargado de inaugurar el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, este será la oportunidad de la Selección Mexicana para ganar por primera vez en el primer encuentro de una Copa del

Mundo.

El segundo compromiso del equipo de Javier Aguirre será ante Corea del Sur en el Estadio AKRON el jueves 18 de junio, mientras que el último compromiso de la fase de grupos para el Tricolor está agendado para el miércoles 24 del mismo mes ante su similar de Chequia en el Estadio Ciudad de México.

En caso de que la Selección Mexicana termine en la primera posición del Grupo A, tendrá la oportunidad de disputar su partido de dieciseisavos de final en la cancha del Coloso de Santa Úrsula y si avanzan a los octavos de final volverán al Estadio Azteca para enfrentar a su rival en busca de los cuartos de final.

DCO