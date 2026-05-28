¡OFICIAL! Lionel Messi encabeza lista de Argentina para el Mundial 2026; ¡Jugará su sexta copa!

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) dio a conocer el jueves la lista de 26 jugadores convocados para disputar la Copa Mundial 2026 que comenzará el próximo 11 de junio, en una convocatoria liderada por muchos de los campeones del mundo de Qatar 2022.

Lionel Messi, que en junio cumplirá 39 años, disputará su sexto Mundial, mientras que Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez están entre los 17 jugadores que repiten tras la corona conquistada en Qatar.

La renovación del seleccionado la encabezan los jóvenes Valentín Barco, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, en tanto que José Manuel López, Facundo Medina, Juan Musso, Nicolás González y Leonardo Balerdi completan los ocho futbolistas que disputarán su primera Copa del Mundo.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



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Lista de Argentina para el Mundial 2026

Porteros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensas : Leonardo Balerdi, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Ausencias de Argentina para el Mundial 2026

Por su parte, Giovanni Lo Celso, que fue baja por lesión en 2022, jugará su segundo Mundial después de su participación en Rusia 2018.

De los futbolistas que fueron titulares, alzaron el trofeo en Qatar y participaron de las pasadas eliminatorias sudamericanas, el único ausente es Marcos Acuña por problemas físicos, según reportes de la prensa local.

En tanto, Ángel Di María se retiró del seleccionado tras la Copa América de 2024, por lo cual no fue tenido en consideración.

Argentina quedó encuadrada en el Grupo J del Mundial 2026, y en la primera fase enfrentará a Argelia, Jordania y Austria.

EVG