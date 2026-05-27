¿Quién es Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que se volvió viral en Instagram por el Mundial 2026?

Tim Payne de Nueva Zelanda que pasó de ser desconocido al más viral del Mundial 2026

El futbolista Tim Payne era casi un desconocido en el futbol internacional, pero gracias a un influencer él se volvió viral en Instagram en menos de 24 horas y ahora es todo un hit en las redes sociales antes del Mundial 2026.

Todo comenzó porque el influencer Valen Scarsini hizo un video en Instagram y señaló que se puso a buscar al futbolista menos conocido de todos los que van a participar en el Mundial 2026.

Comentó que tras una ardua tarea de investigación encontró que el jugador de Nueva Zelanda Tim Payne era el menos conocido, ya que tenía solo 4 mil seguidores en Instagram.

Así que Valen Scarsini hizo un llamado en las redes sociales para hacerlo conocido y publicó su usuario de Instagram para que todos lo fueran a seguir. El creador de contenido lo hizo sin saber que su trend se iba a salir de control.

El caso de Tim Payne llegó hasta a otros influencers que no tienen nada que ver con el futbol y la tendencia se hizo tan grande que en solo 24 horas, el futbolista ya tiene más de 500 mil seguidores y se siguen sumando rápidamente.

¿Quién es Tim Payne?

Tim Payne es un futbolista de Nueva Zelanda que nació el 10 de enero de 1994 en Auckland (Papakura), por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

Payne fue a la escuela secundaria en un colegio católico de la localidad en la que creció llamada Sacred Heart College y comenzó su carrera juvenil en el Auckland City FC.

Después firmó un contrato de dos años y medio con el Blackburn Rovers, entonces club de la Premier League, en 2012.

Ahí disputó más de 30 partidos en las categorías inferiores del Blackburn, regresó brevemente a su país antes de fichar por el Portland Timbers 2 en 2015.

Payne jugó una temporada en Estados Unidos y desde entonces reside en Nueva Zelanda.

También jugó tres temporadas en los Eastern Suburbs y fue capitán de los Lily Whites, con los que consiguió su primer título nacional desde 1971.

¿En qué equipo juega Tim Payne?

Actualmente, Tim Payne juega en el equipo Wellington Phoenix, en la A-League australiana. En donde juega desde el 2019.

Fue titular en los 26 partidos del Phoenix en la temporada 2020-21, siendo el jugador con más minutos disputados en la plantilla.

En febrero de 2022, renovó su contrato con el club hasta el final de la temporada 2024-25. Y actualmente está a punto de convertirse en el séptimo jugador en disputar 150 partidos de la A-League con el club.

¿Quién es la esposa de Tim Payne?

La esposa de Tim Payne es Michelle Peters, es una mujer que se dedica al cine y la fotografía. En su perfil público tiene algunas de las imágenes que ella capta con su cámara. También es originaria de Nueva Zelanda.

Tim Payne y su esposa Michelle Peters ı Foto: IG Tim Payne

Así reaccionó Tim Payne a su fama repentina en redes sociales

El creador de contenido Valen Scarsini contó en un video que le envió un mensaje a Tim Payne para contarle lo que había sucedido a lo que el futbolista le respondió agradeciéndole por todo el cariño que le está dando la gente.

En un breve mensaje Tim le respondió: “Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor ¡Gracias, hermano!“.

Así reaccionó Tim Payne tras enterarse que se volvió viral ı Foto: Instagram

También te pueden interesar estos temas del Mundial 2026