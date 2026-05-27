¿Quién cantará en la ceremonia de clausura del Mundial de 2026?

El Mundial 2026 sin duda será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte y el entretenimiento, pues además de que contará con tres inauguraciones (una por cada país sede), también habrá una clausura que contará con algunos de los artistas más importantes de la actualidad.

La clausura del Mundial 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de este año en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey, un recinto con una capacidad de hasta 82 mil espectadores.

¿Quién cantará en la ceremonia de clausura del Mundial de 2026?

Este año, la FIFA implementará una nueva organización para la final de la Copa del Mundo, pues en el medio tiempo del partido, será cuando tendremos un show al estilo Superbowl.

De este modo, el medio tiempo será musicalizado y promete contar con una gran calidad de espectáculo, por lo que ya es uno de los momentos más esperados de la temporada.

Según Billboard, el show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será producido por Global Citizen, la organización dedicada a la lucha contra la pobreza extrema.

Por este motivo, lo recaudado irá a la FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo destinado a financiar proyectos de educación infantil en todo el mundo.

El evento será encabezado por las superestrellas como la legendaria Madonna, el grupo más popular del momento BTS y la icónica Shakira, quien presentará ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial.

#BTSXWorldCup2026:

Porque BTS, Madonna y Shakira estarán en el show de medio tiempo del Mundial 2026 pic.twitter.com/0RRKMFsj9n — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 14, 2026

La colombiana suma así su cuarta participación en la Copa del Mundo, después de sus intervenciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Hasta el momento se desconoce si cualquiera de ellos contará con algún invitado especial para su presentación.

La duración de la presentación deja claro que el medio tiempo tendrá una duración más larga de lo normal para un partido de fútbol soccer, pues habrá que considerar el tiempo para montar y desmontar el escenario y otros elementos que se utilicen para la presentación musical en medio del estadio.

Para México, el espectáculo así como el resto de la final del Mundial 2026 podrá verse a través de la señal de Televisa, TUDN y la plataforma de streaming ViX a partir de las 14:00 horas.