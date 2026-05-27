La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 27 de mayo

Tras 100 días de competencia en La Casa de los Famosos 2026, este miércoles llega una de las últimas nominaciones de la temporada, con tan solo 11 participantes que permanecen en el programa a través de cada semana.

Como una forma de celebrar los 100 días del proyecto, varios familiares de los integrantes de La Casa de los Famosos 2026 tuvieron la oportunidad de visitarlos antes de las nominaciones de este 27 de mayo.

Nominados de La Casa de los Famosos este 27 de mayo del 2026

El día anterior, Fabio se convirtió en el último líder del proyecto y envió a Fabio de manera directa a la placa de nominados, por lo que el famoso queda en riesgo de salir a solo un paso de la final.

Los nominados son:

Fabio

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO