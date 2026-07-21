¿Quiénes son los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026?

Parecía que con la revelación del decimocuarto y decimoquinto habitante de La Casa de los Famosos México 2026, la lista de los participantes para la cuarta temporada del reality show ya estaba sellada. Sin embargo, resulta que el proyecto tenía listo un último as bajo la manga.

En ese sentido, se nos mostró un último video animado con Inteligencia Artificial, el cual muestra pistas de los habitantes sorpresa que conoceremos el domingo 26 de julio durante el estreno del programa de telerrealidad.

"Si creían que ya habíamos terminado con las revelaciones, están equivocados“, advirtieron en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México 2026. "Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA ¿Quiénes podrán ser?“, agregaron.

Ellos son los habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

Las pistas que buscan dar a entender qué famosos podrían ser habitantes sorpresa son una pelota de futbol, un disfraz de plátano, aliens, una carta, una estatua de un Buda, tenis blancos, un celular y un sombrero rojo. Incluso, aparece brevemente una mujer rubia de espaldas.

Rápidamente en redes sociales comenzaron a especular sobre los posibles habitantes sorpresa como Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Gema Garoa, pues señalan que los objetos hacen referencia a cada uno de los artistas.

Por un lado, Luis Chaparro es un creador de contenido que acumula más de 500 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado a su estilo de vida y tiene un podcast llamado 5inco mentarios.

Mariana Ochoa por su parte, es una cantante, actriz, conductora y empresaria mexicana, reconocida principalmente por formar parte del exitoso grupo pop OV7, una de las agrupaciones más importantes del país en los 90’s y dos miles.

Finalmente, Gema Garoa es una actriz mexicana de televisión conocida por haber participado en varias telenovelas y series de Televisa como Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2, Contigo sí, Mi tío, entre otras.

Hasta el momento la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no ha confirmado que alguno de los antes mencionados forme parte del elemento oficial, por lo que todo permanece en la especulación.

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