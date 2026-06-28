La Casa de los Famosos México 2026: Fecha y hora de estreno para la cuarta temporada del reality

Ya comenzó la cuenta regresiva para una próxima edición de La Casa de los Famosos México, uno de los programas de telerrealidad en el país donde varios famosos quedan en aislamiento por semanas y deben aprender a convivir entre ellos.

Temporadas anteriores del programa han cautivado al público latino y elevado la carrera de estrellas del Internet como Wendy Guevara en la primera temporada o Algo de Nigris en la tercera, quienes fueron ganadores de sus respectivas ediciones.

Fecha y hora de estreno de La Casa de los Famosos

Esta nueva edición promete más drama, comedia y diversión en el 24/7 y ya se están empezando a revelar los detalles sobre la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, como que Elaine Haro y Wendy Guevara cantarán el tema principal.

Este domingo 28 de junio, se reveló que la nueva temporada del programa de Televisa arrancará el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El anuncio se dio a través de un video en el que se colocaban a ex integrantes del programa en diferentes cuartos como El Guana, Abelito, Mario Bezares y más. “¿Creías que lo habías visto todo? ¡Ni te imaginas lo que se viene!“, decía la descripción del video.

Toda esta anticipación con los pequeños detalles que se van revelando, alzan la expectativa por saber quiénes serán los participantes de la cuarta edición del programa de telerrealidad.

Como ya es la fórmula, podemos esperar una mezcla de talentos juveniles conocidos en Internet, así como a actores y otras personalidades de formatos más tradicionales como el teatro y la televisión, aunque de momento no se han revelado los nombres de los nuevos integrantes.

A pesar de esto, en redes sociales ya hay diversas especulaciones sobre quiénes podrían ser los posibles participantes para la nueva edición. Lo que sí se confirmó es el regreso al programa de Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez.

Cabe mencionar que será a lo largo de este mes que se revelará a los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México, como ya es costumbre para el formato, aunque se desconoce cómo será la dinámica de revelación en esta ocasión.

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