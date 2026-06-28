Murió Rebeca Vargas, esposa de Miguel Ángel Herros, quien es conocido por estar detrás de La Rosa de Guadalupe. La pérdida de la señora ha generado gran conmoción en el medio artístico mexicano, quienes se solidarizan con la familia del productor.
La noticia fue confirmada este domingo por TelevisaUnivision a través de un comunicado, provocando mensajes apoyo y luto. En redes sociales, miles de personas se preguntan ¿de qué murió la señora Rebeca Vargas? En La Razón, te contamos lo que se sabe al respecto.
¿De qué murió la esposa de Miguel Ángel Herros, creador de La Rosa de Guadalupe?
Esta mañana se difundió que la esposa de Miguel Ángel Herros, uno de los creadores de La Rosa de Guadalupe, falleció. La señora habría fallecido el sábado 27 de junio. según reportan medios allegados al productor.
¿Quién es el creador de La Rosa de Guadalupe?
El matrimonio estuvo junto durante varias décadas y era una pareja muy querida por el mundo de la televisión.
Sin embargo, la causa específica de la muerte de Rebeca Vargas no fue detallada aún. En el comunicado oficial emitido por TelevisaUnivision, la televisora sólo expresó públicamente su pesar y solidaridad con Miguel Ángel Herros.
Personalidades del mundo del espectáculo que convivieron con la pareja, como la conductora Carmen Muñoz, la actriz y cantante Mariana Seoane y la actriz Lorena Meritano, enviaron mensajes de condolencia en redes sociales.
¿Quién es Miguel Ángel Herros?
Miguel Ángel Herros es productor ejecutivo de La Rosa de Guadalupe y es considerado una figura clave en la televisión mexicana. Inició su carrera como actor infantil en radionovelas de la XEW, ubicada en la Ciudad de México, en los años cincuenta y más tarde incursionó en el doblaje, siendo recordado por dar voz a Juan Darling en Peter Pan (1953) de Disney.
Su trabajo ha sido esencial para mantener vigente La Rosa de Guadalupe, pues la ha sabido adaptar a temas contemporáneos para ganarse el cariño e interés de varias generaciones, no sólo en México, sino en varios países de América Latina.
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