Muere la esposa del creador de La Rosa de Guadalupe

Muere la esposa de Miguel Ángel Herros, creador de La Rosa de Guadalupe

Esta mañana se dio a conocer la muerte de Rebeca Vargas, esposa de Miguel Ángel Herros, productor y creador del programa La Rosa de Guadalupe.

La noticia fue confirmada por TelevisaUnivision y difundida por medios nacionales. Diversas figuras del ámbito del entretenimiento enviaron sus condolencias hacia la familia.

Muere Rebeca Vargas, esposa de Miguel Ángel Herros, creador de La Rosa de Guadalupe

Rebeca Vargas, esposa de Miguel Ángel Herros, productor y creador de La Rosa de Guadalupe, falleció el sábado 27 de junio. La noticia fue confirmada por TelevisaUnivision a través de redes sociales.

“TelevisaUnivision lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Rebeca Vargas de Herros y expresa sus más sentidas condolencias a su esposo el productor Miguel Ángel Herros. Todos en TelevisaUnivision abrazamos a Miguel Ángel en estos difíciles momentos. Descanse en paz“, se lee en el comunicado.

TelevisaUnivision lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Rebeca Vargas de Herros y expresa sus más sentidas condolencias a su esposo el productor Miguel Ángel Herros.

Todos en TelevisaUnivision abrazamos a Miguel

Angel en estos difíciles momentos

Descanse en paz. pic.twitter.com/YQH25AM8O5 — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) June 28, 2026

Diversas personalidades del mundo del espectáculo no dudaron en expresar su apoyo a la familia del creador de La Rosa de Guadalupe, entre ellas, la conductora Carmen Muñoz expresó en redes sociales: “Abrazo y pronta resignación”.

La cantante Mariana Seoane y la actriz Lorena Meritano también se solidarizaron con el productor.

Rebeca Vargas acompañó durante décadas la trayectoria de Miguel Ángel Herros, quien creó uno de los proyectos de televisión más longevos de México, La Rosa de Guadalupe.

La Rosa de Guadalupe, casi 20 años de historia

Desde su estreno en 2008, La Rosa de Guadalupe se convirtió en un fenómeno cultural que hoy es conocido en toda América Latina.

La serie aborda historias cotidianas con un enfoque moral y espiritual, donde la aparición de una rosa blanca simboliza esperanza y milagro cumplido por la Virgen de Guadalupe, uno de los íconos más queridos por la sociedad mexicana.

El proyecto ha contado con la participación de actores como Zuria Vega, Mane de la Parra, Altair Jarabo y Sebastián Zurita, entre muchos otros. Además, la producción tiene más de 2 mil capítulos emitidos.

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