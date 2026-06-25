Galilea Montijo revela que su futuro con Televisa es incierto, ¿cambia de empresa?

Galilea Montijo, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, reveló su actual situación laboral con Televisa, donde ha trabajado durante más de 20 años.

Aunque reafirmó su compromiso con la televisora mexicana, reconoció que su contrato está próximo a vencerse y que está abierta a tomar otras oportunidades.

Galilea Montijo revela que su futuro con Televisa es incierto

Durante una entrevista reciente con varios medios de comunicación, Galilea Montijo explicó que su contrato con Televisa está por vencer y que los acuerdos laborales con la televisora cada vez son más cortos.

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“Yo sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre. Nuestros contratos varían. Antes eran por 10 años, luego por 15 años, luego por 5 años, luego por 3 años. Ahora ya los contratos suelen ser de 1 a 2 años. Entonces, mi contrato ya se vencería en diciembre”, expresó.

Galilea Montijo ı Foto: IG @galileamontijo

La conductora de Hoy enfatizó que, pese a la incertidumbre, su lealtad sigue intacta: “Yo soy 100% Televisa. O sea, a mí a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa. Yo estoy muy agradecida”.

Nada tiene que ver La Más Draga, asegura

Del mismo modo, Galilea Montijo desmintió versiones que aseguraban que estaba “castigada” por Televisa debido a su participación en La Más Draga y que por ello no había asistido a una premier.

“No había manera que me castigaran, porque eso ya estaba grabado el año pasado. Desde un principio se manejó que yo era la conductora de todo el proyecto y no”, aclaró.

La conductora puntualizó que los rumores sobre su ausencia en ciertos proyectos no tienen relación con el reality La Más Draga, como se especuló en redes sociales. Su participación estaba pactada únicamente para un programa y no para toda la temporada.

¡GALILEA MONTIJO TERMINA CONTRATO CON TELEVISA! 🚨 esta abierta a nuevas propuesta fuera de México 👏📺#ebninforma #ernestobuitronnews #galileamontijo pic.twitter.com/9maMzoIYf4 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) June 25, 2026

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