Galilea Montijo reacciona al supuesto fraude por la salida de Aaron Mercury de LCDLF | VIDEO

Galilea Montijo reacciona al supuesto fraude por la salida de Aaron Mercury

Galilea Montijo dejó ver su sorpresa ante la salida de Aaron Mercury, quien se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México 3. Este momento generó gran polémica, incluyendo acusaciones a la producción por fraude.

Galilea Montijo habla de la salida de Aaron Mercury

Ahora, durante el programa Hoy, Galilea Montijo rompió el silencio en torno a la salida de Aaron Mercury y reveló que para ella también fue una sorpresa, además de que aprovechó el momento para poner poner fin a las acusaciones de fraude por parte de La Casa de los Famosos México 3.

Hay algunos usuarios en redes sociales que aseguran que el influencer no debía salir, al indicar que seguro esto sucedió por sus quejas sobre la producción que el joven ha emitido recientemente, aunque otros aseguran que simplemente se dividieron votos y se descuidó al famoso.

Galilea dejó ver su sorpresa ante la salida del influencer, quien era considerado como uno de los favoritos del programa y quien pudo haberse llevado fácilmente uno de los primeros tres lugares.

“Para mi ha sido la casa más impredecible de todas las temporadas (...) Ustedes eligen, ustedes son los que tienen la última palabra, por supuesto todos nos sorprendimos. El público decidió, Aarón fue eliminado y nadie lo podía creer”, comenzó la actriz.

Por su parte, Andrea Legarreta admitió que a pesar de no conocer a Aaron antes de la casa, se dio cuenta de que era un joven amable y que incluso formaba parte de sus tres favoritos para ganar en la temporada actual del reality show.

Todos en el foro seguimos en shock con la salida de @ArnMercurio de #LaCasaDeLosFamososMx 😱😱😱 pic.twitter.com/a53fXRMQYY — Programa Hoy (@programa_hoy) September 29, 2025

Galilea también mencionó que estaba sorprendida por la reacción de Shiky, quien entró pidieron perdón por haber quedado dentro de LCDLF en lugar de Aaron.

Las redes sociales mostraron descontento antes las declaraciones de Galilea y siguieron señalando a La Casa de los Famosos México 3 de fraudulenta. Te dejamos algunos comentarios al respecto: