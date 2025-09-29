¿Aaron Mercury salió de LCDLF por defender a su mamá?

La Casa de los Famosos México 3 sorprendió a los seguidores del reality show este domingo con la eliminación de Aaron Mercury en la última semana antes de la gran final del reality show.

Tras la salida de Aaron Mercury, no han faltado los cuestionamientos sobre qué tan verídicos han sido los resultados en esta semana de La Casa de los Famosos México, ya que muchos dudan de que uno de los favoritos quedara fuera del programa por decisión del público.

veo estas fotos y no me lo creo, sigo en shock… es increíble el impacto que Aarón puede tener en nuestras vidas. Él ya ganó, la gente lo quiere mucho, sigue subiendo como espuma en todas sus redes sociales y eso solo significa una cosa: LO HIZO INCREÍBLE 🤍#aaronmercury pic.twitter.com/ERdFAwbTt4 — pahola (@paholaamtz) September 29, 2025

Aseguran que Aaron Mercury quedó fuera de LCDLF por defender a su mamá

De momento hay muchos señalamientos del motivo por el que el influencer quedó fuera de la competencia, desde que sus fans lo descuidaron para proteger a Team Noche, hasta que hubo alguna maña de parte de la producción.

En ese sentido, hay quiénes aseguran que el joven fue eliminado después de que la semana anterior criticó fuertemente a la producción de LCDLF por una pregunta del público donde se mencionó a su mamá.

Recordemos que una chica le preguntó al creador de contenido si le gustaría que trataran a su mamá del modo en que él trata o ha hablado de Dalilah Polanco. Él respondió un poco sorprendido al cuestionamiento, al indicar que no considera haberle faltado el respeto a la actriz en algún momento.

La inesperada pregunta generó molestia en Aaron, quién cuestionó porqué llevar a gente de fuera de la casa a la competencia. Sobre ello, él mencionó “qué falta de respeto y profesionalismo” antes de que censuraran la cámara. También en la semana, criticó la decisión de la producción de que Guana recibiera un mensaje del exterior en una moneda del destino, hablando de lo dicho por Daniel Sosa.

“¿Qué es estar en LCDLF? Estar aquí sin saber, aislado. No tener mensajes del exterior, para que hayan dedicado toda una moneda del destino ¿A qué alguien externo llegué a darle un mensaje a alguien de aquí?”, cuestionó.

De acuerdo con las teorías, este tipo de declaraciones por parte de Aaron Mercury habrían desatado que la producción decidiera ya no contar con él para la semana final del reality show.

La mamá del influencer pidió a sus fans ‘Mercurials’ que eliminen sus cuentas de ViX, al acusar a la producción de fraude.

La mami de Aaron rompió en llanto en live, neta no se merecen a Aaron ni a su familia 💔 #aaronmercury #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/RwoCbomnyb — Bones ☾︎ 🐱☿ (@Bonesv5) September 29, 2025

Hay que recordar que las eliminaciones en La Casa de los Famosos México han estado avaladas por un notario que se encuentra presente al momento final del conteo de votos y así, avala su veracidad, por lo que no podría haber algún tipo de “mano negra” en las votaciones del programa.