Apio Quijano señala a Dalilah Polanco por ‘traición’ contra él: ‘No me anden embarrando’ | VIDEO

Apio Quijano fue uno de los participantes más queridos de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, quien conformó al famoso Team Infierno junto con Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Poncho de Nigris.

En los últimos días, Apio Quijano ha realizado diversos comentarios sobre la nueva temporada del reality show y ahora, reveló que habría sido ‘traicionado’ por Dalilah Polanco, una de las participantes más polémicas de La Casa de los Famosos México 3.

✨ Hoy vamos con todo y sin miedo pic.twitter.com/6q8ruqGccn — Team Dalilah 🤖✨ (@DalilahTeaam1) September 28, 2025

Apio Quijano habla de Dalilah Polanco

Fue durante una transmisión en vivo que el integrante de Kabah confesó el motivo por el que no apoya a la famosa actriz, al pedir que no fuera vinculado con ella de ninguna forma, lo que desató diversos comentarios en redes sociales.

“Nada más recuerden que ella, cuando yo estaba en mi ‘Casa’ (el reality show), fue a apoyar a Bárbara Torres, no a mí. Y cuando la fue a apoyar, fue en un momento en que Bárbara me tiraba a matar”, comenzó.

Siguió: “Entonces, yo no voy a hablar ni mal ni bien de ella. Que tenga su propia experiencia, su propia gente, pero a mí no me anden embarrando otra vez con cosas que no”, dijo el cantante.

De este modo, el famoso dejó ver su distanciamiento con la artista con quien llegó a compartir pantalla en el programa ‘De Buenas’, pero con quien ya no desea tener alguna asociación.

🚩TRAICIONADO: APIO QUIJANO se deslinda de DALILAH POLANCO 😳



La razón: cuando él estaba en el reality, ella decidió apoyar a BÁRBARA TORRES, traicionando a APIO 😱



A pesar de haber compartido años en el programa “De Buenas” con Marta Guzmán, hoy no existe relación, ni… pic.twitter.com/rdjOcAOHzo — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 28, 2025

Algunos criticaron al famoso por hacer ese comentario, al asegurar que fue la producción que le pidió el favor a Dalilah de defender a Bárbara Torres en la primera temporada del programa de telerrealidad.

En ese sentido, comentó que en un inicio se mostró muy dispuesta a defender a la mujer, pero cuando se enteró de lo que había hecho, ya no se sintió tan cómoda al respecto, pues no había visto el programa en realidad hasta ese momento.

“Es una persona generosa, amable, culta...” admitió posteriormente en una entrevista donde confesó que le costó trabajo el aceptar defender a la famosa después de ver todo lo que ella decía.

Oigan, avísenle a Apio Quijano que producción fue quien llamó a Dalilah, para defender a Barbara porque nadie quería, que se queje con la producción, no con ella por no ir a defenderlo a él, a ver si así se le baja la indignación 🤣#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/0TPshPGIWB — A' (@xRomanticide) September 28, 2025

Hace unos días, Apio se hizo viral en redes sociales al revelar el motivo por el que no asiste a las galas de LCDLF, al contar que para hacerlo, debería de apoyara a una persona en particular a la que no desea mostrar apoyo.

Si bien Apio no reveló de quién se trata, las opiniones del público son variadas. Mientras que algunos señalan que se refiere a Alexis Ayala, para otros habla de Dalilah Polanco o incluso de Shiky, al ser ambos de la comunidad LGBT+.