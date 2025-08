La curiosidad crece entre la audiencia de La Casa de los Famosos México 3, pues muchos se preguntan si Dalilah Polanco tiene hijos. Desde que ingresó al reality el 27 de julio de 2025, su vida personal ha sido tema recurrente entre televidentes y seguidores de redes sociales. La actriz se sinceró con Olivia Collins y Mar Contreras para aclarar esta incógnita y revelar por qué tomó la decisión de no convertirse en mamá.

¿Dalilah Polanco tiene hijos? Esto revela en La Casa de los Famosos México 3

Dalilah Polanco explicó que aún desea disfrutar plenamente de su independencia. “No es la familia, no es la sociedad, no son tus amigos, eres tú, es tu cuerpo, ¿qué quieres hacer en la vida? Yo hasta ahorita quiero viajar, quiero beber, comer y quiero seguir durmiendo; a mí se me hace que si tengo un hijo, no vuelvo a dormir jamás”, expresó con naturalidad, desatando empatía y risas entre sus compañeras.

La actriz aseguró que ha observado de cerca lo difícil que puede ser la maternidad a través de sus amigas: “Las veo y digo ‘qué hermosos sus hijos’ y los amo, me encantan, los adoro; y también digo ‘son unos hijos de la ching*d*’ y de repente si le contestan mal a su mamá es de ‘eh’, con el derecho que tengo de tía honoraria que soy, porque dices ‘no, mijo, se confunden’, los adolescentes están cabrones”.

Por su parte, Olivia Collins respaldó la postura de Dalilah y aprovechó para enviar un mensaje claro y directo a otras mujeres. “Mujeres, no tienen por qué tener hijos si no quieren, no lo hagan por un hombre, no por la presión social”, aconsejó con firmeza.

La actriz también compartió que constantemente enfrenta preguntas de familiares y amigos sobre su decisión. “Siempre es la familia, los amigos de ‘¿pero cómo?, para que te sientas completa’ y yo de estoy completa. Tengo amigos que me dicen que si algo pudiera cambiar de mi vida, amándolos como los amo, sería no haber tenido hijos; yo no quiero decir eso, es una responsabilidad”.

Finalmente, Dalilah Polanco también incluyó a los hombres en su reflexión: “También como hombre, si te están presionando... también no, de ninguna manera, si quieres ser libre con pareja o sin pareja, tú lo decides”.

Dalilah Polanco sufrió un aborto

En noviembre de 2021, Dalilah reveló que vivió un aborto espontáneo que marcó su perspectiva sobre la maternidad y que la hizo sentir culpable durante mucho tiempo. Este evento, dijo en entrevista con Yordi Rosado, la llevó a confirmar que no estaba destinada a traer hijos al mundo. Según ella: “No nací para ser mamá”, una afirmación contundente que ha repetido para explicar que no tiene vocación ni deseo de hacerlo únicamente por cumplir expectativas ajenas.

En entrevistas recientes, incluyendo dicha charla con Yordi y apariciones en el programa Cuéntamelo ya, la actriz enfatizó que no tiene hijos ni esposo actualmente. Aunque estuvo casada con Sergio Catalán durante una década, su matrimonio terminó por razones personales y de crecimiento individual. En esa conversación subrayó: “ni tenerlo nada más por darle gusto a alguien”.