Adrián Marcelo critica LCDLF y arremete contra Alexis Ayala y Aarón Mercury

Adrián Marcelo, exconcursante y una de las figuras más controvertidas de la pasada edición de La Casa de los Famosos México, volvió a generar revuelo en redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra la actual temporada del reality show, así como en contra de dos habitantes, Alexis Ayala y Aarón Mercury.

El creador de contenido afirmó que LCDLF 3 tiene “perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas”. Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales, generando tanto apoyo como críticas entre los usuarios de redes sociales y los seguidores del show.

Adrián Marcelo critica la edición 2025 de LCDLF

A través de varias publicaciones en X (antes Twitter), Adrián Marcelo expresó su descontento con la nueva edición de LCDLF, calificándola de poco emocionante y carente de interés.

Según el regio, la temporada actual no logró atraparlo, ya que considera que los participantes no tienen carisma y que el elenco resulta poco atractivo para el público. También arremetió contra el equipo de panelistas, a quienes describió como irrelevantes.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de ‘La casa de los famosos’. Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas”, escribió Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo arremete contra Alexis Ayala y Aarón Mercury

Adrián Marcelo también hizo una dura crítica a la carrera del actor Alexis Ayala. El regio aseguró que, aunque le parece uno de los participantes de LCDLF más entretenidos, ha dejado atrás su dignidad por conseguir dinero: “Tu carrera está más accidentada que el elenco de Solo para mujeres”.

“Si Alexis me hubiese aplicado el villano que está jugando, me lo encuentro un domingo y le receto un: No busques valor en las palabras que te digo, busca valor en tu TRABAJO, que tanta falta te hace, de lo contrario, no estarías aquí. Pero bueno, te dejaste manosear por señoras flácidas para poner pan en tu mesa, no me extraña que hayas aceptado este proyecto”, publicó el creador de contenido.

No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos.



Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Aarón Mercury?

El influencer Adrián Marcelo también criticó a Aarón Mercury y lo calificó como “el participante más intrascendente en haber llegado más lejos”.

“Es lo que se conoce en medios como Galleta Habanera. Un tipo desabrido. Entró a la casa a verse en el espejo. Candidato ideal para ser extra de Juan Osorio”, dijo.