¿Quién es Sheila Rogerio? La joven que barrió a Aarón Mercury con pregunta en La Casa de los Famosos México

Sheila Rogerio, la joven que barrió a Aarón Mercury con pregunta en La Casa de los Famosos México

Este domingo antes de la eliminación de Guana, los participantes de La Casa de los Famosos México 3 tuvieron la oportunidad de responder a preguntas de participantes del reality show. El momento más polémico ocurrió cuando la joven Shelia Rogerio atajó un cuestionamiento contundente a Aaron Mercury.

La fuerte pregunta de ‘Liliana’ a Aaron Mercury

Fue Galilea Montijo que le mostró a Aaron Mercuy la pregunta de Liliana, una joven cuyo nombre real es Shelia Rogerio y que le preguntó al habitante de La Casa de los Famosos México 3 sobre qué sentiría si alguien hablara de su mamá con él supuestamente lo hace de Dalilah Polanco.

Ante el momento, el influencer se mostró un poco incómodo y nervioso antes de responder que sabe que era una pregunta complicada: “Se nos explicaron las reglas y sabíamos que se iban a tener que decir cosas y todos íbamos a dar y recibir. Aquí nadie es víctima y se trajo con engaños”, comenzó.

“Creo que nunca ha faltado al respeto, se hace sobre la línea del respeto. Cada quien puede opinar distinto”, aseguró al mencionar que nunca ha ido al ‘tu por tu’ contra Dalilah Polanco.

Posteriormente, él dejó ver su molestia porque tocaran el tema de su mamá a modo de pregunta o comparación con su compañera de casa. “Metiendo a mi madre, qué falta de respeto”, señaló molesto, “todos somos competidores, estamos jugando, nos leyeron la cartilla, ¿pero metes a alguien de afuera al juego?“, cuestionó antes de que le quitaran la cámara.

¿Quién es Shelia Rogerio ‘Liliana’?

La joven de 26 años de edad tiene sus redes sociales públicas, a través de las que comparte videos en compañía de su pareja viajando por el mundo. De acuerdo con su biografía, se dedica a la mercadotecnia, aunque no hay mucha más información al respecto.

Shelia salió a hablar sobre su pregunta que desató polémica. “Jamás me metí con la mamá de Aaron Mercury, únicamente expuse una situación a manera de ejemplo”, señaló ella que tachó al famoso de realizar comentarios pasivo agresivos contra Dalilah.

“Estaría bueno preguntarse si todo lo que hace y dice está bien”, precisó y mencionó como hace poco, Aaron llamó ‘lastre’ a Dalilah por su lesión en la pierna. “Cualquier tipo de amenaza o acoso que reciba lo voy a denunciar y haré que intervenga la policía cibernética”, advirtió, al tachar a las fans del famoso de peligrosas.

“Hago responsable a Aaron Hernández González (Aaron Mercury) de cualquier cosa que me llegue a suceder”, señaló Sheila Rogerio tras decir que tenía miedo de lo que podría pasarle a raíz de las amenazas que recibió en poco tiempo.