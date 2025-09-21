La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale ELIMINADO hoy 21 de septiembre?

Este domingo 21 de septiembre se define a un eliminado más de La Casa de los Famosos México 3. En camino a la gran final del reality show, te contamos sobre quién es el participante que ha quedado fuera del programa por decisión del público.

Esta semana, tenemos una placa con solo cuatro nominados; sin embargo, esto no la hace menos intensa, ya que todo el cuarto Día se encuentra en riesgo de salir, solo contra un participante de Noche. En ese sentido, los nominados de La Casa de los Famosos México son Aldo de Nigris, Shiky, Guana y Dalilah Polanco.

Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de líder, que se jugó entre Aldo de Nigris y Abelito. El ganador fue Abelito y el salvado fue Aldo.

Eliminado de La Casa de los Famosos México 3

Shuky, Dalilah y Guana subieron al carrusel. La primera en regresar fue Dalilah, por lo que la eliminación quedó entre sus dos compañeros del cuarto Día.

El eliminado de la semana ocho fue Guana, tras 57 días de aislamiento. La noticia no fue demasiado impactante, ya que el famoso había sido criticado en el pasado por su estrategia de nominar a su propio equipo, por lo que lo calificaron como un traidor.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 3?

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación deLa Casa de los Famosos México 3comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Shiky y Aldo pelean en LCDLF

La semana ha vivido momentos llenos de tensiones. Abelito se coronó como el último líder del programa, por lo que gozó el beneficio de no ser nominado por sus compañeros en esta ocasión.

Por su parte, Alexis Ayala se pudo reencontrar con su esposa brevemente, a cambio de darle tres puntos a Aldo de Nigris. El joven regiomontano dio mucho de qué hablar posteriormente.

Si bien obtuvo un buen beneficio, estuvo a punto de desperdiciarlo por un error que le permitieron corregir. Lo más impactante fue que el famoso recibió la visita de su abuela en Congelados, un momento conmovedor que quedó eclipsado por la molestia de Shiky, quien se sintió excluido de la celebración posterior al encuentro.

desde el momento que Aldo se paró de la sala supe que estaba emputado y entendible, imagínate que recién viste a tu Abuelita, estás feliz y el Shiky quiere venir a cagar el palo porque no le agarraron las manos, tas' pendejo o qué?#LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/G8dUZxSClU — B A S T E T (@katttears) September 17, 2025

Posteriormente, el comediante e íntimo amigo de Facundo recibió buenas noticias con la visita de su novio, lo que lo llenó de emoción, aunque también provocó algo de molestia entre el público al ver que no tuvo que hacer algo especial para conseguir el beneficio.

Cruel broma a Abelito, ¿por culpa de Guana?

Los ánimos entre el público y los habitantes de LCDLF estallaron recientemente, cuando Abelito consiguió la moneda del destino el pasado viernes y su recompensa fue una llamada de Daniel Sosa para Guana.

Esto despertó dudas en el público de que el beneficio no era para cualquiera de los participantes y fuertes críticas, sobre todo porque Abelito se había mostrado muy entusiasmado ante la posibilidad de poder escuchar la voz de su papá.

Esto fue Una Broma y le van a dar su llamada a Abelito verdad?

No entiendo cuál fue la finalidad de hacer ese show con Daniel Sosa

No fue cómico, porque Abelito pensaba que era su papá

🥺#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/oRTUp6dH4F — Tatiana (@Loquepienso97) September 20, 2025

Lista de eliminados por orden en LCLDF