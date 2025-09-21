La Casa de los Famosos México 3 ha causado revuelo en los últimos días luego de que se llevara a cabo la dinámica de la Moneda del Destino. Abelito fue el ganador del premio, que fue una llamada, pero, en lugar de encontrar al otro lado de la línea a su papá, como tanto deseaba, el influencer habló con el comediante Daniel Sosa, amigo de El Guana.

El público expresó indignación luego de este hecho, pues acusó a la producción del reality de cometer fraude al ser intermediario de un mensaje para uno de sus compañeros, en vez de recibir un beneficio, como había planteado La Jefa. Ahora, Daniel Sosa salió a dar su versión de lo que pasó; afirmó que Abelito merece hablar con su familia y que se contactará con la producción de LCDLF.

Daniel Sosa apoya a Abelito tras polémica llamada en LCDLF: ‘Se merece hablar con su papá’

Daniel Sosa compartió un video a través de redes sociales donde narra su versión de los hechos. El comediante explicó que la novia de El Guana le pidió enviar un mensaje al concursante de LCDLF para subirle el ánimo.

“Citlalli me dice ‘mándale mensajes de amor para que se emocione’ y yo dije que sí”, explicó el joven.

“Contesta Abelito y me dice ‘¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás, papá?’. Me decía papá, pero papá de me engendraste. Hasta que una señora (La Jefa) le dice ‘No es tu papá, es Daniel Sosa’“, continuó la narración.

Sin embargo, dijo que desconocía la dinámica y que le parece injusto que Abelito no recibiera el beneficio que le habían prometido.

“A Abelito le cambió la cara y tiene razón. Estás encerrado un ch*ngo de tiempo, le echas todas las ganas para encontrar una pelota para tener un premio. Y tu premio es hablar con un güey que suena como tu papá y mandar mensajes. ¿Qué ch*ng*dos de premio es ese?“, comentó Daniel Sosa.

Además, el comediante expresó que le enviará un mensaje a la producción de LCDLF para que Abelito pueda tener una llamada con algún integrante de su familia, como él lo esperaba. Y añadió que entiende el enojo del influencer, pues la situación fue injusta.

“Yo creo que Abelito se merece sí o sí hablar con su papá. Yo le voy a mandar a la producción para la próxima, para que, pues a ver si se logra, igual me mandan a la ch*ng*da. Decirles que, si tienen chance, más allá de que si ganan o si no ganan, pues güey, que sí vea su jefe. Se me hace como culer* de que ‘ganaste y hablaste con un p*nd*jo”, finalizó Daniel Sosa su declaración.