Abelito gana llamada, pero era para Guana; usuarios explotan: ‘Pobre, merecía hablar con su papá’

Abelito pensó que ganó llamada con su papá en La Casa de los Famosos México

Abelito de La Casa de los Famosos México ganó el beneficio de recibir una llamada, que desató la polémica en redes sociales, pues los usuarios criticaron que el influencer no haya podido hablar con su papá.

Todo sucedió porque se hizo una dinámica en La Casa de los Famosos México en la que tenían que encontrar la moneda del destino, quien la encontrara tenía derecho a un gran beneficio que era recibir una llamada, por lo que todos los habitantes estaban emocionados de poder ganar este premio.

Sin embargo Abelito fue el que la encontró, así que él fue llamado directamente al confesionario para hacer uso de su beneficio de la llamada, pero no salió cómo se esperaba.

Abelito recibe llamada que no era para él, sino para Guana

Cuando Abelito alzó el teléfono empezó a hablar con la persona que estaba del otro lado que era Daniel Sosa, el comediante y amigo de Guana, pero el influencer creyó que estaba hablando con su papá.

En las imágenes se puede ver que el creador de contenido estaba super emocionado porque pensó que después de tantas semanas estaba hablando con su papá.

NO MAMES JAJAJAJA ABELITO PENSÓ QUE HABLABA CON SU PAPÁ JAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/mrYKztn2lK — oscar ⋆ (@altocarnos) September 20, 2025

Hasta que la Jefa le dijo que no era su papá, sino Daniel Sosa, en ese momento el rostro del influencer cambió por completo.

Daniel Sosa dijo abiertamente que se esperaban que el que encontrara la moneda fuera Guana y como no la ganó, Sosa agarró de mensajero a Abelito y le dijo que tenía varios mensajes para Guana.

Abelito al enterarse que no hablaba con su papá sino con Daniel Sosa, amigo de Guana ı Foto: Especial

Abelito corrió del confesionario a la sala de la casa para entregar los mensajes, pero en la segunda ocasión el influencer ya se notaba enojado por la situación y le dijo a Sosa: “Ya llegó tu mensajero”, pero él ya estaba muy serio.

Después de este juego, Abelito fue captado en la sala del reality show y claramente se notaba su molestia, pues todavía antes de colgar le dijo a Sosa que si su papá no estaba con él y le dijo que no.

Usuarios explotan y piden que Abelito hable con su papá

Los usuarios de redes sociales se enojaron y expresaron que Abelito si debía hablar con sus papás.

“Ay que incómodo para Abelito”, “¿Entonces la moneda la tenía que ganar Guan? O le hagan una sorpresa a Abelito”, “Si Abelito encontró la moneda, el beneficio debía ser para él por qué no le pasaron a su papá”, “Una moneda que gana Abelito para darle un mensaje a Guana, qué lindo”, “¿Eso cómo es beneficio para Abelito?”, “No se vale desanimaron a mi Abelito”, “Se me hizo feo por Abelito porque iba bien emocionado cuando vio el teléfono e incluso pensó que era su papá”, “Se merecía hablar con su papá”, “Pobre Abelito”.

Todo Mexico con la llamada de Daniel Sosa a Abelito. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5nwGQx4caC — Coño Micky (@_conomicky) September 20, 2025

Neta que si me dio coraje porque se nota que si le callo mal a abelito el que no haya sido su papá, es que… que mamada — Lucien34 (@Lucien341) September 20, 2025