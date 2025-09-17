Así luce Abelito sin bigote; sorprende a sus compañeros con su nuevo look

Abelito, uno de los participantes más destacados La Casa de los Famosos México 3, tomó la decisión de rasurarse y aparecer sin su icónico bigote, un distintivo que lo había acompañado durante nueve años, según explicó. El comentado cambio de look ocurrió en la suite del líder, donde el influencer originario de Zacatecas compartía el espacio con su compañero Aldo de Nigris.

En redes sociales el momento es uno de los más comentados del reality. Además, las reacciones de sorpresa de los compañeros del joven, también se volvieron virales.

Así luce Abelito sin bigote

Después de la visita de la abuela de Aldo de Nigris, mientras estaban en la suite del líder, ambos aprovecharon el momento para grabar un nuevo episodio de su podcast Entre Compas. Abelito se animó a transformar su look y, con ayuda de Aldo, se afeitó completamente, documentando el proceso del “antes y después” frente a las cámaras del reality.

El joven de Zacatecas no pudo evitar su sorpresa y se miraba al espejo con algo de arrepentimiento. Además, confesó sentirse “raro” al estar sin su emblemático vello facial.

“Primera vez captado en cámaras en la historia. El niño por siempre verdadero, por primera vez captado en cámaras”, comentó Aldo de Nigris.

Al ser de madrugada, los creadores de contenido se dispusieron a dormir, no sin antes comentar que esperaban con ansias conocer la reacción del resto de sus compañeros ante el radical cambio de Abelito.

Abelito sin bigote ı Foto: X @mamachismosamx

Abelito sorprende a sus compañeros con su nuevo look

Por la mañana, Abelito y Aldo bajaron de la suite del líder para encontrarse con sus compañeros de LCLF Mar Contreras, Alexis Ayala y Aarón Mercury.

La primera en reaccionar a la nueva imagen del joven fue Mar, diciendo: “¡Ay, qué cambio de look!”. Y agregó: “Ahora sí son igualitos”, pues Aldo también se rasuró la barba y el bigote hace poco tiempo.

Mientras tanto, el actor Alexis Ayala soltó un grito de emoción, luego risas y luego abrazó a Abelito. “Oye, pero te ves bien. Yo creo que te toma una semana que te acostumbres”, dijo.

Sin embargo, pese a los elogios, Abelito afirmó “no me convence”, demostrando su incomodidad.

Alexis le comentó que lucía más joven sin bigote: “Te ves bien chiquito, pero no tan chiquito. Te ves como un hombre joven”.

Sin embargo, la reacción que más causó risas entre los seguidores de LCDLF fue la de Aarón Mercury. Abelito llamó al influencer para que se acercara al cuarto en el que estaban y el exnovio de Yeri Mua quedó impactado.

Aarón se cubrió la boca con ambas manos y gritó “¿Qué?" mientras el resto de su equipo se reía de su reacción.