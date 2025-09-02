Mariana Botas se defiende por llamar ‘mono’ a Abelito: ‘Sacadísimo de contexto’ | VIDEO

Mariana Botas fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3 y antes de su salida del programa, dejó varios momentos que generaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, lo que provocó su eliminación.

Entre los momentos polémicos de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 3 no solo estuvo la sudadera de Aldo de Nigris, pues también realizó comentarios que no fueron muy bien recibidos por el público, como el haber comparado a Abelito con un mono y en general, realizar comentarios negativos de sus compañeros.

Mariana le dijo MONO a Abelito, y león a medio morir a Alexis.



¿Y dice que Alexis le falta al respeto por decir "Nada, nada, nada"?



Tantita congruencia… #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/hrtiDuwVVs — Annie Messie  (@AnnieDkm) September 1, 2025

¿Mariana Botas llamó ‘mono’ a Abelito?

Fue durante la entrevista por YouTube de la conductora con Marie Claire Harp que la joven tuvo que responder preguntas hechas por la audiencia, que estaba muy activa en el chat al dar su opinión de la famosa.

Entonces, Marie Claire lee “muéstrenle donde le dice mono a Abelito... ¿Eso pasó?“, preguntó confundida al darse cuenta de que no había visto aquello. Podemos ver en el rostro de Mariana algo de preocupación por darse cuenta de lo que implicaba su comentario antes de hablar.

Rápidamente, Mariana repuso: “Ni me acuerdo y creo que estábamos cotorreando de animales de la selva porque ellos dicen que cazan de Noche (los del cuarto Noche) y chale. Fue cotorreo y está sacadísimo de contexto”, declaró. La joven mencionó que en ningún momento su intención fue ofender a nadie con sus declaraciones.

Algunas reacciones fueron:

“No aceptan nada, nada, nada“.

“No se acuerda, pero saca todo el contexto con la excusa“.

"Alexis le dice Gollum a Facundo y ahí sí les da mucha risa“.

“No sostiene nada y definitivamente siempre justifica sus comportamientos despectivos“.

“Soy team Abelito y Aldo, pero literal no veo mayor drama, siento que la casa no tiene a quien funar que cualquier cosita pequeña le buscan".

Cabe mencionar que fue en una conversación con el cuarto Día que comenzaron a hablar sobre los posicionamientos y sinceramientos. En un punto, Dalilah indicó que seguro los compañeros de cuarto de Alexis sí lo querían mucho a él.

Ante ello, Shiky se burló al decir que lo ven “como al león que va a morir”, lo que generó risas entre ellos. Fue entonces que Mariana comentó “¿Abelito es el mono?" sin dar mayor motivo por la comparación entre el animal y el querido habitante del programa.

Después de un silencio, Facundo replicó “Abelito es como la zuricata” y Mariana Botas replicó que el joven influencer es muy gracioso. Fue entonces que decidieron cambiar de tema por completo.