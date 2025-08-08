La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 8 de agosto?

Avanza La Casa de los Famosos México 3 y este viernes 8 de agosto llegó el momento en que uno de los habitantes tendrá que elegir a cuál de sus compañeros nominados desea salvar, un detalle que se vuelve clave en la historia del reality show semana con semana.

Esta semana, Ninel Conde obtuvo los beneficios del liderazgo semanal y los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 comenzaron a jugar por equipo. Por su parte, Dalilah Polanco se convirtió en la retadora, con quien se debatirá el derecho de salvar a uno de los nominados.

Por ese motivo se espera que el salvado de la semana sea uno de los integrantes del cuarto Día, probablemente Priscila Valverde o la propia Dalilah, lo que pondría en riesgo de eliminación a los nominados del cuarto Noche principalmente.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados en la segunda semana de La Casa de los Famosos México 3 son:

Priscila Valverde

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

INFORMACIÓN EN DESARROLLO