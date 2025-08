Critican a Ninel Conde por ‘falsa feminista’ tras pelea con Alexis Ayala

Este miércoles, una fuerte pelea entre Alexis Ayala y Ninel Conde desató una enorme polémica en redes sociales sobre La Casa de los Famosos México 3. Para sorpresa de muchos, los usuarios en redes sociales han criticado al ‘Bombón Asesino’, pues muchos aseguran que utilizó el feminismo a su conveniencia.

Critican a Ninel Conde

Desde su entrada a La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde dejó claro que su intención era no dejar pasar ningún tipo de agresión a cualquiera de sus compañeras de programa, por lo que al escuchar una expresión que no le gustó, no dudó en atacar severamente a Alexis Ayala.

Ninel Conde VAS Y CHINGAS A TU RE PUTÍSIM@ MADRE ✊🏻💪🏻junto con tu pinche discurso de "violencia" #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9eQI8JWIko — YoCon🦋🦁 (@YoConIv) August 6, 2025

La famosa acusó al actor de haber ejercido violencia verbal contra Elaine Haro durante un reto por haberle dicho “quítate” para alcanzar un botón que era necesario tocar en poco tiempo. Esto desagradó por completo a ‘El Bombón’.

Por ello, hubo una acalorada pelea entre ambos, donde ella lo criticaba por sus formas de tratar a la joven y él, que se defendía al asegurar que la mujer estaba haciendo el problema más grande de lo que era en verdad.

Y es que usuarios en redes sociales concuerdan con lo dicho por Alexis, pues también aseguran que lo que él dijo no era tan grave como lo hizo ver Ninel, por lo que ahora se han lanzado contra ella, a pesar de que hace una semana era una de las favoritas de la temporada.

En ese sentido, los usuarios en redes sociales la critican por tener un “juego sucio” en el programa, al tratar de hacer ver a Alexis como un villano, al manipularlos con sus declaraciones.

Además, la señalan de ser una “falsa feminista”, pues aseguran que la mujer ha utilizado esta ideología a su conveniencia, al resaltar la situación mientras ella misma habría ejercido violencia contra otra de las mujeres en la casa.

Esto ya que en las semanas recientes, la mujer tuvo conflictos con Olivia Collins y ahora con Mar Contreras, a quien ha mantenido fuera de su círculo de amistades y con quien parece estar buscando una rivalidad, algo que para muchos, va muy lejos del discurso del feminismo.

Te dejamos estos comentarios:

“Es como se ve una FALSAFEMINISTA “.

“Ninel es la más falsa, defiende a las mujeres que le sirven nada más pero a quien no la sigue o sirve, la hace de menos”.

“Estoy cansada del falso discurso de feminismo de Ninel Conde cuando ella es la primera en hacerle la vida imposible a otras mujeres“.

“La casa de los famosos no es para este tipo de celebridades que navegan con banderas feministas y son las primeras en pelear con otras mujeres“.