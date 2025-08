Ninel Conde llora tras intensa pelea con Alexis Ayala: ‘Me pongo muy mal’ | VIDEO

Ya comenzaron los conflictos de La Casa de los Famosos México 3 y ahora, Alexis Ayala y Ninel Conde protagonizaron un enfrentamiento que subió de nivel y por el que la actriz soltó a llorar momentos después de su fuerte pelea.

Si bien hasta ahora el clima en La Casa de los Famosos México 3 era un ambiente lleno de paz, después de la gala de este martes donde hubo cine, destapó las opiniones de los habitantes sobre sus compañeros y fue el primer paso al drama que muchos querían ver en el programa.

En ningún momento escucho el grito estruendoroso de Alexis Ayala como dice Ninel Conde



Los pies de Elaine Haro si estorbaban para que Alexis pudiera apretar su botón.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/y7YkMmhUN8 — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 6, 2025

El pleito entre Ninel Conde y Alexis Ayala

No pasó mucho tiempo para que Ninel Conde y Alexis Ayala tuvieran un duro encontronazo, después de que la tensión se elevara por varios errores que hubo al tratar de completar la prueba de presupuesto semanal.

Fue en el baño que Ninel, Elaine Haro, Abelito y Alexis tenían que presionar unos botones, cuando ‘El Bombón Asesino’ le pidió al actor de telenovelas que no le gritara a Elaine.

Después de que él replicara, Ninel explicó que había maneras de pedir las cosas, ante lo que él dijo “no es violencia, es velocidad, no fue un ataque, no va por ahí”, insistió.

“No he hecho nada de que no sea parte de lo que se tiene que hacer en un orden, eso es todo”, explicó él. Ante esto, Haro trató de tranquilizar las cosas al decir que el público juzgaría sobre lo que ha sucedido.

Posteriormente, los habitantes no pudieron completar la prueba, puesto que uno de ellos soltó el botón que le correspondía. Tras irse, Alexis le pidió a Ninel hablar, aunque ella se negó. “Está ching*ndo la madre este señor”, dijo ella.

“Te pido de favor que cuando estemos solos lo hablemos, no vamos a evidenciarnos, pero hablemos en privado”, pidió ella. Por su parte, él aclaró que no se encontraba alterado pero que podía esperarla. “Las cosas no son así, no las escalemos a donde no es”, señaló Alexis y ella replicó “pues hay que cuidar las formas”,

Alexis le pidió a Ninel que hablarán y ella le dijo que no quería que las violenciara y que prefería hablar con él en otro momento 🫣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Z7rXVIeBmJ — Anxiety (@andrescaceress1) August 6, 2025

Ninel Conde llora tras pelea con Alexis Ayala

Fue en una conversación con Elaine Haro que Ninel Conde compartió más a detalle lo que le molestó sobre la actitud de Alexis Ayala, al asegurar que esta no es la primera vez que tienen un inconveniente.

“No tiene por qué decirte quítate, tú estás haciendo tu trabajo, tu esfuerzo. No es la primera vez”, señaló, ante lo que Haro indicó que ese último factor pudo haber provocado el pleito.

Elaine agradeció a Ninel por haber intervenido por ella y le pidió que intentara tranquilizarse. Ante esto, ‘El Bombón’ expresó: “No es necesario, no puede gritar, y no es la primera vez que te ching* a ti, y no puedo evitar, mi instinto maternal, si a mi hija le hubieran gritado, igualito reacciono”, insistió.

“Hay cosas que no puedo, va más allá de mi raciocinio. Hay que poner límites y con respeto, pero si el señor se pone a gritonear, pues no. Me pongo muy mal”, expresó Ninel Conde.