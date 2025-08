¿Qué pasó entre Ninel Conde y Ari Telch? ‘Me puso una demanda de abandono’, asegura ella | VIDEO

Ninel Conde y Ari Telch estuvieron casados. Si bien su matrimonio fue breve, la pareja tuvo en conjunto una hija llamada Sofía. Ahora, con la participación de ‘El Bombón Asesino’ en La Casa de los Famosos México 3, se han removido temas del pasado.

Si bien actualmente Ninel Conde se encuentra casada con otro hombre, no ha podido evitar recordar en sus conversaciones de La Casa de los Famosos México 3 las situaciones que vivió en relaciones antiguas como la que tuvo con Ari Telch, que generó gran polémica.

Dato Curioso:

Ustedes sabían que Ninel Conde y Ari Telch estuvieron casados y tuvieron una hija... Si el de la Novela Mirada de Mujer Alejandro el de María Inés #NinelConde #LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/URWbOKIEfR — TV 🇵🇷 Fans (@TVFanClu) July 29, 2025

Ninel Conde habla de Ari Telch en LCDLFMx3

Fue durante una conversación con Mar Contreras que la cantante habló de manera abierta sobre los problemas legales que ha llegado a enfrentar con ex parejas por el tema sus sus hijos.

En ese sentido, reveló el motivo por el que su hija se quedó en México con su papá en lugar de mudase con ella cuando comenzó a trabajar en Miami para la telenovela La Revancha:

“Su papá no me dejó llevármela, ya nos habíamos divorciado. El hombre así de ‘no te la lleves no sé qué, mejor vas y vienes’ y yo así de ‘bueno [...] Mi mamá me llevaba a la niña cada 15 días”, contó.

Las cosas se complicaron cuando Telch la demando por supuesto abandono de menor, aunque él haya sido quien le negó llevarse a la pequeña. Por este pleito legal, la mujer perdió su trabajo en el proyecto al tener que regresar a México.

“Tuve que renunciar a la novela porque el papá me había puesto una demanda de abandono de menor, después de que no me había dejado llevármela. Entonces tuve que renunciar y me regresé”, recordó.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Ari Telch?

En ese entonces, ‘El Bombón Asesino’ tenía solo 19 años de edad y el actor 34, cuando se conocieron en la telenovela La antorcha encendida. A pesar de la diferencia de edad, hubo un flechazo entre los dos.

Se casaron por el civil en diciembre de 1996, cuando ella ya tenía cuatro meses de embarazo. Pasaron su luna de miel en Hawaii y ahí comenzaron los problemas de un matrimonio con una duración de dos años en total.

De acuerdo con la famosa, esto ocurrió por su inmadurez y porque él comenzó a aislarse. Todo terminó entre los dos cuando el actor se decidió ir de la casa, al alejarse de Ninel y de su hija Sofía.