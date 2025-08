Así fue la polémica relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa: ‘No era un amor sano’

Desde la participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3, ha aumentado la curiosidad por la vida amorosa de El Bombón Asesino, especialmente su relación con José Manuel Figueroa. Este capítulo sentimental fue ampliamente comentado en los medios y sigue resonando entre sus seguidores. La historia comenzó tras una colaboración artística y se convirtió pronto en un noviazgo lleno de intensidad que marcó a ambos artistas.

Ninel declaró en una entrevista que la relación ”no era un amor sano".

Así fue la polémica relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa

La cantante recordó en 2023, en El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante, que conoció al hijo de Joan Sebastian cuando él acudió a uno de sus conciertos en un palenque. Ninel Conde narró: “Fui al palenque de Cuernavaca… mi asistente me dice que está aquí José Manuel Figueroa y que quiere saludarme, que me trae una canción… Terminó el palenque y nos fuimos por unos tacos”. Ese día se encendió una química que llevó a una relación que duró casi cuatro años, entre 2002 y 2006.

Así fue la polémica relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa ı Foto: X @EmmanuellePaez

Sin embargo, el romance también estuvo marcado por choques emocionales y celos. Ninel describió la relación como “compleja”: “Yo me enamoré mucho, él también, pero sufrí mucho también porque era muy coqueto y las chavas se le aventaban en los shows”.

La infidelidad se convirtió en el detonante de su desamor. José Manuel supuestamente la engañó con figuras como Angélica Vale y Paty Muñoz. Al respecto, Ninel Conde confesó: “Según yo, (me fue infiel) con ‘La Vale’ y con Paty Muñoz... Me dolió mucho… tenía cierto tema de codependencia con José Manuel. No era un amor sano”.

Enfrentando esta traición de forma pública, ella habló con claridad: “La relación con él me traumó mucho en el sentido de las infidelidades… te vuelves inseguro hasta cierto grado tóxico…”.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre su polémica relación con Ninel Conde?

Por su parte, José Manuel Figueroa no se quedó atrás y ofreció su propia versión. En julio de 2025 declaró: “Nunca fui feliz… nunca fue una mujer de hacer desayuno… ni calentar una tortilla, no daba una caricia sin un intercambio o regalo”.

Estas declaraciones reavivaron el interés público por una relación que permanecía en la memoria colectiva. Aunque ambos han seguido con sus vidas, el capítulo entre ellos quedó marcado por un coqueteo que desembocó en decepción.

Cabe mencionar que juntos grabaron la canción “Callados” en 2003, incluida en el álbum de Ninel Conde, un tema que reflejó su conexión artística y sentimental.

La historia de amor entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa fue una etapa intensa y apasionada. Comenzó con química y la colaboración musical “Callados”, pero concluyó por infidelidades y dinámicas tóxicas que dejaron en ellos un rencor que aún es visible. Hoy, tras el paso de la actriz por La Casa de los Famosos México 3, ese romance revive.