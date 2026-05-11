HotSpanish confirma la segunda temporada de La Mansión VIP

Habrá una segunda temporada de La Mansión VIP, un anuncio revelado por HotSpanish, quien estuvo detrás de la primera edición del proyecto que se hizo viral en las redes sociales y que culminó este 10 de mayo con la victoria de Sol León.

A pesar del éxito, La Mansión VIP también ha estado rodeada de especulaciones sobre una supuesta demanda de Endemol por las similitudes que guarda con proyectos como La Casa de los Famosos o La Granja VIP, cuyos derechos en Latinoamérica pertenecen a dicha empresa.

HotSpanish, cuyo nombre real es Roberto González Manzo, reveló que ya se encuentra en etapa de planeación y adelantó cuál será la fecha tentativa de estreno para este mismo año, entre octubre y noviembre del 2026.

“Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes”, expresó.

El creador de contenido no dio más detalles con respecto a la nueva edición, pero aprovechó el momento para agradecer al público por el apoyo que ha recibido tanto en YouTube como en redes sociales.

El influencer también agradeció al público por el apoyo que recibió el proyecto de entretenimiento durante el mes que estuvo al aire. “Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. Sé que hay demasiada competencia por ahí, aquí son los números de ustedes, los números reales, los números que el público manda. Aquí, con la nobleza del corazón les digo, muchas gracias”, declaró.

¿Quién es el ganador de La Mansión VIP? ı Foto: Especial

La primera temporada de La Mansión VIP destacó por su irreverencia en la participación de creadores de contenido que mueven grandes números de seguidores en las redes sociales junto con un par de participantes que suelen participar en redes sociales.

La tabla final del reality show quedó de la siguiente manera:

Sol León Maza Clan Katy Cardona Alfredo Adame Eli Esparza Carlos Alberto Naim Darrechi Aída Merlano Agustín Fernández Willito Lonche de Huevito Kim Shantal Suavecito Aldo Arturo La Jesuu

El triunfo de Sol León desató una gran controversia a través de las redes sociales, pues muchos usuarios dudaban de si ella se había convertido en la ganadora por el voto del público.

El ganador fue determinado por la votación del público. La diferencia de puntos entre el primer y segundo lugar fue de 30 mil 600 puntos; por su parte, HotSpanish mostró la tabla final de puntos entre los 15 finalistas para ver el total final.