¿Quiénes fueron los finalistas de La Mansión VIP?

Este domingo 10 de mayo, La Mansión VIP llegó a su fin y se reveló a Sol León como la ganadora de una intensa pelea entre creadores de contenido, quienes estuvieron recluidos en una casa por un mes entero.

Los finalistas de La Mansión VIP

Fueron 15 los finalistas de La Mansión VIP y HotSpanish fue revelando el ranking de popularidad con el que se reveló al ganador, el cual fue determinado a partir de las donaciones que el público realizaba al canal de YouTube del creador de contenido.

SOL LEÓN es la ganadora de la primera temporada de la mansión vip 😭 el livestream de la final logró juntar más de 4 millones de dispositivos conectados, se viene otro colapso para el señor Esmerlin Alofoke jakskaks adiós #LaMansionVIP pic.twitter.com/6EeiICkvHx — nacho con O (@NachoConO) May 11, 2026

Este fue el ranking de los finalistas del reality show de redes sociales:

Sol León Maza Clan Katy Cardona Alfredo Adame Eli Esparza Carlos Alberto Naim Darrechi Aída Merlano Agustín Fernández Willito Lonche de Huevito Kim Shantal Suavecito Aldo Arturo La Jesuu

Recordemos que a diferencia de otros proyecto donde los votos son gratis, en esta ocasión se determina a los ganadores a partir de los pagos que han realizado sus seguidores, por lo que no necesariamente tenía que ver con popularidad, sino con la capacidad económica de los fans.

Esto es evidente al notar el posicionamiento de personalidades como Lonche y Willito, quienes a pesar de tener solo una semana en el programa, superaron a otros que estuvieron desde el inicio en el show como Suavecito y Aldo Arturo.

A muchos les sorprendió el número en que quedó Carlos Alberto, quien es bien conocido en las redes sociales y se mantuvo muy activo en La Mansión VIP, creando mucho contenido con otras personas, pero no alcanzó el top 5.

Finalmente, la ganadora fue Sol León, algo que ya se esperaba, pues la influencer recibió mucho apoyo desde el inicio del programa, aunque otros mencionaban que la victoria era para Mazaclan. Entre ambos, hubo una diferencia de 30 mil 600 puntos, una cantidad considerable pero mínima en el programa.

A lo largo del programa, fueron varias las personalidades que salieron de La Mansión VIP, pero el número de participantes se mantuvo alto gracias a que también fueron ingresando nuevas estrellas del Internet.

Algunas de las celebridades que se quedaron fuera del programa fueron Niurka y su novio Bruno, así como la influencer Queen Buenrostro, novia de Suavecito y ex amiga de Kim Shantal.

Sin duda alguna, La Mansión VIP fue un gran éxito en redes sociales, motivo por el que HotSpanish ya piensa en sacar una segunda edición este mismo año.