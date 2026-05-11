Captan a Benedict Cumberbatch en fuerte pelea con un ciclista: ‘Estás delirando’ | VIDEO

El actor Benedict Cumberbatch protagonizó una fuerte discusión con un ciclista en el centro de Londres en una calle muy transitada, por lo que rápidamente captó la atención de quienes lograron reconocerlo en un momento de gran vulnerabilidad y enojo.

El video en el que Benedict Cumberbatch pelea con un ciclista no tardó en hacerse viral y provocar todo tipo de reacciones por quienes lo recuerdan por actuar en el Universo Cinematográfico de Marvel y otras producciones importantes de Hollywood.

Benedict Cumberbatch's 10-minute argument with a masked cyclist on the streets of London felt straight out of a superhero movie.



Like a scene where the hero confronts a villain while fans try to rush in for autographs, only for the hero to calmly say, “Everyone stay back. I’ll… pic.twitter.com/BYbLFH7wDm — Best Cine Moments 🍿 (@SceneinCinema) May 11, 2026

La pelea en la calle de Benedict Cumberbatch con un ciclista

El famoso tuvo un encontronazo con un hombre que paseaba en una bicicleta por una calle céntrica de Londres el pasado martes. La imágenes no se hicieron virales hasta una semana después, cuando usuarios notaron quién era uno de los implicados en el enfrentamiento.

El británico estaba cerca de la estación King’s Cross cuando otro ciclista se le acercó muy rápido y cerca de él, lo que lo hizo tener que bajar de la bici. Fue entonces que comenzó la discusión, que duró hasta 10 minutos totales.

“Estas delirando, estás mintiendo. Estuve detrás de ti todo el tiempo”, le dicho el sujeto a Benedict. Según testigos, la celebridad tiró su bicicleta a un lado para acercarse al otro hombre que le recriminaba su comportamiento.

Benedict Cumberbatch erupts in blazing row with cyclist who slams him as 'deluded' pic.twitter.com/hHiu6ehyzc — The Sun (@TheSun) May 10, 2026

La conversación estaba tan subida de tono que generó que varias personas se acercaran a saber qué era lo que estaba sucediendo. Otros testigos mencionan que el ciclista quedó completamente sorprendido por encontrarse con la estrella de cine.

Aún así, el desconocido siguió negando los hechos y lo llamó un mentiroso en plena calle, mientras que la conversación seguía elevándose. Al final, fue el mismo ciclista quien frenó la conversación de manera definitiva.

El sujeto tomó su bicicleta y reanudó su trayecto, mientras que el actor permanecía indignado en la calle. Se dice que Benedict estuvo unos minutos más en la acera sin reaccionar, hasta que algunos fans se le acercaron para pedirle fotografías.

Algunas de las reacciones de Benedict Cumberbatch con un ciclista fueron las siguientes: