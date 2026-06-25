La comediante Ana Maldonado, conocida como Ana Show, ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su estilo irreverente y sus presentaciones en vivo que se vuelven populares en Instagram y TikTok.
En los últimos meses, sus seguidores han comentado con sorpresa el cambio físico y estético que ha mostrado. Muchos internautas se preguntan cómo era su look en años anteriores; en La Razón te mostramos.
¿Quién es Ana Show?
Ana Show, en realidad de llama Ana Maldonado. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la comedia regia.
Su estilo directo y su capacidad para conectar con el público le han permitido crecer en plataformas digitales y escenarios locales. Además, es conocida por su amistad con el también comediante Óscar Burgos, con quien ha compartido proyectos y presentaciones.
Del mismo modo, es locutora de la estación de radio La Mejor Monterrey 92.5 FM. Según su cuenta de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores, es además influencer y comedy coaching.
Antes y después: Ana Show, el impactante cambio de la comediante regia | FOTOS
El 2026 marcó un giro en la imagen de Ana Show. Actualmente luce extensiones rubias, con el cabello largo hasta casi debajo de la cadera y un estilo rizado que acompaña con un look rockero, pues usa botas, faldas, shorts y ropa negra que la hacen destacar en el escenario.
En contraste, durante el 2025 su estilo era más clásico. Ana Show se presentaba con el cabello rubio lacio, aunque en algunos shows optaba por hacerse ondas suaves.
Su cabello natural es castaño y ondulado, lo que le ha permitido experimentar con diferentes estilos a lo largo de su carrera. En redes sociales los fans de la comediante regia destacan la versatilidad de sus estilos y cómo no le teme a los looks radicales.
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