¿Quién era y de qué murió Betty ‘Titi’ Garay? La hija del famoso comediante Fufurufo

La actriz y cantante regiomontana Betty ‘Titi’ Garay murió este 28 de diciembre, dejando un legado en el entretenimiento del norte del país. La comediante era hija del icónico Pedro Rodríguez ‘El Fufurufo’ y su madre era Socorro San Martín, también cantante.

La familia de Betty Garay era la dinastía Rodríguez, que está arraigada de manera profunda con la historia del espectáculo en Nuevo León. Además, sus apariciones en Multimedios le hizo destacar en la televisión para generaciones más contemporáneas.

La comunidad de Nuevo León está de luto por el deceso de la actriz Betty “Titi” Garay, figura central del entretenimiento regional, tras permanecer varias semanas hospitalizada.



¿Quién era y de qué murió Betty Garay?

Titi, como la llamaban de cariño, era la hija de Fufurufo, pero logró mantener un lugar en el mundo del entretenimiento gracias a su talento. La actriz y cantante también fue colaboradora de programas del Canal 6 como Volumen Cuatro conducido por Ernesto Chavana.

Este domingo 29 de diciembre fueron velados los restos de Betty en las Capillas del Carmen, y este lunes se llevará a cabo una misa de cuerpo presente a las 18:00 horas en su honor.

Según la información de redes sociales, la artista falleció tras una larga batalla contra una enfermedad que enfrentaba desde meses atrás y complicaciones derivadas de la misma.

“Luchaste incansable por amor a tus hijos y familia, vete en paz hermana Betty Garay, vuela alto manita, papá y mamá te esperan con Dios”, se lee en la publicación de su hermano, el activista Pedro Alejo Rodríguez alias ‘El Fufito’, quien fue el encargador de informar el deceso.